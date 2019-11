Nuovo ponte, slittato a oggi il varo del terzo impalcato

Slittano le operazioni di varo in quota della terza campata del nuovo ponte sul Polcevera. Tutta colpa del maltempo dei giorni scorsi, che ha reso impossibile - complice il forte vento - sollevare l’impalcato d’acciaio da 50 metri e sistemarlo sulle pile 6 e 7.

Le raffiche dei giorni scorsi sono state le vere nemiche della manovra, facendo accumulare ulteriore ritardo in cantiere. La campata avrebbe dovuto essere posizionata entro il weekend, ma lunedì mattina le operazioni non erano ancor iniziate. A sollevarla penseranno comunque le maxigru fatte arrivare dall’Olanda, che già sono state utilizzate per gli altri due impalcati.

Il sindaco commissario Marco Bucci si è tenuto vago sui tempi, assicurando che entro Natale buona parte del ponte sarà visibile. A oggi la data di fine lavori e inaugurazione del ponte - aprile 2020 - ancora non è stata modificata.

Intanto in cantiere, per lavori sulla pila 10, è stato chiuso il bypass di via Perlasca: stop al traffico dalle 6 di lunedì mattina e sino a cessate esigenze.