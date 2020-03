Nuovo ponte, tutto pronto per il varo della seconda maxi campata

Tutto pronto nel cantiere per la costruzione del nuovo ponte per Genova per il posizionamento della seconda delle tre maxi campate da 100 metri, quella che sorvola il Polcevera.

Le complesse e delicate operazioni di pre varo della campata da 100 metri sono iniziate nella mattinata di domenica 8 marzo, 1800 tonnellate da sollevare con la tecnica del “jackup”, e sono proseguite all'interno del cantiere lato ponente.

Dopo la messa in posizione e la prima movimentazione all’interno del cantiere nella giornata di domenica, il cronoprogramma prevede per lunedì la movimentazione della trave dal cantiere sino all’alveo del Polcevera con il conseguente posizionamento e sollevamento in quota. Chiusa fino al termine delle operazioni via Trenta Giugno; aperte invece via Fillak e corso Perrone.