Nuovo ponte, altri pezzi arrivano in cantiere

Un nuovo trasporto eccezionale di parti del nuovo Viadotto Polcevera, diretti al cantiere di Levante, è previsto per la notte del 9 settembre: a partire dalle ore 22, cinque conci, arrivati via mare, verranno mossi dalla banchina Aen/Arcelor Mittal fino al cantiere di ricostruzione del ponte sul Polcevera, accompagnati da quattro veicoli di scorta tecnica.

Il percorso seguito sarà lo stesso che è già stato percorso venerdì notte per il primo trasporto: via della Superba, via Tea Benedetti, ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia locale. Per consentire il passaggio del trasporto eccezionale sarà in vigore il divieto di sosta su via Reti e via Fillak dalle ore 19 del 9 settembre.