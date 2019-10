Cantiere Morandi, nuovo trasporto eccezionale con modifiche ai bus

Dopo l'arrivo al Terminal San Giorgio dall'Olanda delle tre nuove gru che serviranno per portare in quota le parti più grandi del nuovo ponte, le campate da 100 metri, ci sarà un nuovo trasporto eccezionale in direzione del cantiere per la ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre 2019.

L’obiettivo resta quello di varare in quota tre delle 19 campate del nuovo ponte il 20 novembre, giorno in cui lo skyline della Valpolcevera cambierà (se tutto andrà secondo i piani) ancora una volta. Per realizzare le opere necessarie alla ricostruzione del viadotto corso Perrone sarà chiuso venerdì 25 ottobre dalle ore 9 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 7 di a sabato 26.

Trasporto eccezionale 28 e 29 ottobre 2019: le modifiche ai bus

In occasione del trasporto eccezionale nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre 2019 Amt ha reso note alcune modifiche alle linee 1, 6, 618 e 633 nelle zone di Sampierdarena e Cornigliano. Contestualmente al passaggio del trasporto eccezionale, le linee bus modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 1 (indicativamente dalle ore 22 a mezzanotte). In direzione Ponente i bus giunti in via Buozzi, proseguiranno per via Milano, via Cantore, piazza Montano, via Degola e via Pieragostini dove riprenderanno regolare percorso. In direzione Levante invece i bus giunti al termine di via Siffredi, proseguiranno per piazza Savio, via Guido Rossa, lungomare Canepa e via Milano dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 618 (indicativamente dalle ore 22.30 a mezzanotte). In direzione Ponente i bus giunti alla fine di via Cantore effettueranno capolinea provvisorio in piazza Montano mentre in direzione Levante quelli in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Montano proseguiranno per via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 663 (indicativamente dalle ore 22 a mezzanotte). In direzione Levante i bus giunti al termine di corso Perrone effettueranno capolinea provvisorio in piazza Massena mentre in direzione Ponente quelli in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Massena proseguiranno per corso Perrone dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 9 (indicativamente dalle ore 23.30 all'una di notte). In direzione Ponente i bus giunti in via Buozzi proseguiranno per via Milano, via Cantore, piazza Montano, corso Perrone, ponte Polcevera e piazza Pallavicini dove riprenderanno regolare percorso. In direzione Levante invece quelli giunti in piazza Pallavicini, proseguiranno per ponte Polcevera, corso Perrone, piazza Massena, via Pieragostini, via Pacinotti, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano e via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.

Gli orari in cui si verificheranno le variazioni ai percorsi Amt, come sopra indicati, potrebbero subire modifiche in relazione al transito del trasporto eccezionale. Il personale graduato di Amt sarà presente sul posto per gestire in tempo reale eventuali ulteriori variazioni.