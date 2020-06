Nuovo ponte sul Polcevera, iniziato il getto della soletta

Sono iniziate in tarda serata di venerdì 5 giugno 2020 le prime operazioni per il getto dei primi metri (circa 25) di soletta del nuovo viadotto sul Polcevera. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni, fino al completamento del getto su tutto il ponte.

In merito ad alcune dichiarazioni apparse sui social in cui viene affermato che il nuovo viadotto sul Polcevera avrebbe "problemi gravi", citando in proposito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la struttura commissariale precisa che «tale affermazione è destituita di ogni fondamento e genera preoccupazione e allarme, oltre che grave danno reputazionale e di immagine per gli operatori».

«Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - prosegue la struttura commissariale - è stato chiamato a collaborare per un supporto di natura facoltativa e consulenziale, nell'ambito della primissima fase dell'appalto di costruzione, non per dare un parere positivo o negativo sul progetto ma, bensì, per fornire raccomandazioni e suggerimenti utili a migliorare l'opera "in progress", nel rispetto dei principi architettonici e delle condizioni di sicurezza inderogabili imposte dalle norme tecniche. Così è scritto nella lettera di accompagnamento del parere, a firma dell'allora presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, qui allegata».