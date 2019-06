Morandi, in cantiere sorge la prima pila del nuovo ponte: il "via" dal ministro Toninelli

È iniziata una giornata, e una settimana, tra le più significative per Genova e per i genovesi: a pochi giorni dall’esplosione del troncone est del ponte Morandi (prevista per venerdì 28 giugno), nel cantiere lato ovest martedì 25 giugno vengono gettate - letteralmente - le basi del nuovo viadotto.

La prima gettata di cemento è prevista per martedì pomeriggio alla presenza del ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, del sindaco-commissario Marco Bucci, del governatore ligure Giovanni Toti, del prefetto Fiamma Spena e di Alberto Maestrini, presidente di PerGenova, la joint venture formata da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr per portare avanti la ricostruzione del ponte.

Il ministro Toninelli dà il via alla colata

Sarà proprio Toninelli a dare il via alla colata di cemento della pila 9, la prima a sorgere e quella su cui gli operai hanno lavorato nelle scorse settimane realizzando le fondamenta. Poi il ministro si sposterà nell'area portuale per assistere all’arrivo del primo impalcato del nuovo viadotto, che arriverà via mare dallo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia.

«Sarà un bel momento, la prima gettata per la pila 9 del nuovo viadotto - è stato il commento di Bucci a margine dei festeggiamenti per il patrono della città, San Giovanni Battista - Sarà la prima delle nove totali, ma non parlatemi di ripartenza, perché vorrebbe dire che la città è ferma. Non è così: è un’accelerazione per far vedere che stiamo lavorando per far sì che Genova corra verso il futuro sempre più velocemente».

Demolizione, esplosione anticipata di un'ora. Timori per caldo ed evacuazione

Sul fronte demolizione, invece, fervono i preparativi per l’esplosione controllata prevista per venerdì 28 giugno, anticipata alle 9 (invece che alle 10) per dare alla struttura commissariale e ai demolitori più tempo per monitorare la qualità dell’aria. I cittadini coinvolti - oltre 3.100 - inizieranno a lasciare le loro case intorno alle 6, in modo da liberare l’area individuata come a rischio per tempo e lasciare 12 ore tra il momento dell’esplosione e i monitoraggi dell’aria: «La valutazione sarà fatta 12 ore dopo l’esplosione, intorno alle 21», ha detto il sindaco Bucci.

La Protezione Civile ha già predisposto un servizio navetta per raggiungere gli 8 centri di accoglienza sparsi sul territorio: le partenze inizieranno appunto alle 6, da via Fillak all’altezza dell’incrocio con via Brin e con via del Campasso. Ancora non è chiaro quante persone decideranno di usufruire dei servizi messi a disposizione del Comune e quante invece hanno deciso di organizzarsi in maniera autonoma per trascorrere la giornata fuori casa. Nel raggio di 300 metri individuato intorno alle pile, gli appartamenti dovranno essere lasciati liberi entro le 7 con finestre, persiane, tapparelle e porta di ingresso chiuse, e non sarà possibile rientrare prima delle 22: a dare il via libera sarà la Protezione Civile con un sms collettivo.

Parecchi i timori tra la popolazione, soprattutto tra quella più anziana e tra le famiglie, non soltanto per la questione polveri e dispersione di fibre di amianto nell’aria, ma anche per le effettive modalità di evacuazione e gestione di quello che si preannuncia una sorta di “esodo”.

Dubbi e proteste erano già stati espressi nel corso della doppia assemblea organizzata lo scorso 18 giugno a Certosa e a Sampierdarena, e per mercoledì 26 ne sono previste altre due, questa volta però di carattere meramente tecnico, in cui Protezione Civile e struttura commissariale illustreranno nel dettaglio le modalità di allontanamento e ritorno dalle case e le modifiche alla viabilità.

Ad aggiungere ulteriore preoccupazione è il caldo: le temperature in questi giorni si sono notevolmente alzate, e venerdì potrebbe essere uno dei giorni più caldi in assoluto, con il termometro che sfiorerà i 40 gradi. Eventualità che preoccupa non soltanto dal punto di vista del benessere dei cittadini, ma anche di quello di operai e tecnici che lavoreranno tutto il giorno sotto il sole per coordinare e soprintendere l’esplosione.

Sul fronte operativo, dalla Spagna è arrivato il “super detonatore” digitale atteso da giorni (il ritardo nella spedizione ha causato lo slittamento della prima data, il 24 giugno), e anche l’esplosivo è stato recapitato da Cuneo. Si tratta adesso di posizionare entrambi e di portare a termine tutte le operazioni propedeutiche all’esplosione.