Nuovo ponte, la maxi trave sale in quota

Dopo qualche ora di pausa, intorno alle 5 sono riprese le operazioni di sollevamento e varo della prima maxi trave da 100 metri del nuovo viadotto sul Polcevera, che sostituirà il ponte Morandi. La campata deve essere sollevata a circa 40 metri di altezza per essere poi posizionata tra le pile 8 e 9 del nuovo ponte.

L'operazione, che da previsioni si dovrebbe concludere in tarda mattinata, è eseguita tramite gli strand jack che sollevano la porzione di impalcato a una velocità di circa 5 metri all'ora. Le operazioni sono iniziate ufficialmente intorno alle 18.40 di ieri dopo che la trave, risultata troppo lunga, è stata riprofilata. Inconveniente che ha comportato un ritardo di due giorni sul cronoprogramma. Per quanto riguarda la viabilità via 30 Giugno è regolarmente aperta al traffico.

«È uno dei momenti più delicati di questo cantiere - ha commentato ieri il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in diretta Facebook - l'emozione è tanta. Grazie a chi, giorno e notte, lavora per restituire alla città il suo ponte in tempi record, per rispettare un impegno che abbiamo preso con i genovesi, con tutti gli italiani, con i parenti delle vittime. Entro la fine di marzo tutta la struttura in acciaio sarà montata ed entro la fine della primavera il ponte sarà completato. E la prossima settimana sarà completato anche l'ultimo pilastro. Questa gigantesca tragedia è stata una gigantesca scossa per la città che sta costruendo il proprio futuro».

Oltre al governatore, ad assistere all'inizio delle operazioni di varo anche il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, e l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono.