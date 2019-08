Ponte per Genova, prendono forma le nuove pile

Corso Perrone resta chiuso al traffico anche nella giornata di oggi, lunedì 19 agosto, dalle 8 alle 20 per permettere che le operazioni di spostamento e rimozione dei detriti dell'ex pile 1 e 2 di ponte Morandi possano avvenire in sicurezza.

«Il nuovo ponte di Genova continua a prendere forma. I lavori non si sono mai fermati, neanche in questi giorni di festa, e non si fermeranno finché il viadotto non sarà completato». Così ieri su Facebook il presidente della Regione, Giovanni Toti.

Infatti sia a ponente che a levante si lavora alla realizzazione delle nuove pile: a levante le 15, 16, 17 e 18 e poi la 10; a ponente le pile dalla 1 alla 9. La data di fine lavori resta per il momento confermata in aprile 2020. È quella il sindaco e commissario ha definito 'best option' e al momento sembra realistica in quanto, a parte qualche giornata di vento forte che ha rallentato i lavori, per il resto tutto è andato secondo il cronoprogramma stabilito.