Nuovo ponte, Bucci: «In arrivo il primo pezzo». Attesa per un detonatore per l'esplosione

Ancora non è confermata la data per l’esplosione delle pile 10 e 11 di quanto resta del ponte Morandi, ma i pezzi del nuovo viadotto sono già in viaggio e proprio il 24 giugno - data che per il sindaco-commissario Marco Bucci sarebbe la “best option” per la demolizione - arriverà il primo, direttamente dello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia.

«Stiamo lavorando tutti alla massima velocità, il ponte va demolito e ricostruito nel più breve tempo possibile», ha detto il primo cittadino a margine della presentazione della Genova Shipping Week, chiarendo che sia il piano di evacuazione della zona interessata dall’esplosione, sia il piano per la mitigazione delle polveri, sarebbero già pronti e soltanto in attesa di approvazione.

«Se non sarà il 24 giugno (l’esplosione, ndr), sarà il 25 o il 26», ha aggiunto Bucci, confermando così la possibilità che la demolizione con le microcariche avvenga anche in un giorno feriale nel caso in cui non fosse possibile organizzarla in un festivo, e con un festivo in particolare che coincide con il santo patrono dei Genova. Il ritardo potrebbe dipendere non soltanto dal parere della Commissione Esplosivi, che lunedì ha effettuato un sopralluogo in cantiere che che mercoledì tornerà a riunirsi per dare, con tutta probabilità, il via libera definitivo, ma anche per l’attesa di un detonatore dalla Spagna.

«Non sappiamo quanto tempo ci vorrà a farlo arrivare - ha confermato il sindaco-commissario - abbiamo un problema di trasporto del detonatore, e questo è uno dei punti più critici.».

Bucci ha anche detto di avere incontro i cittadini di Certosa, che oggi affolleranno il chiostro della chiesa di San Bartolomeo della Certosa per la prima delle due assemblee pubbliche che la struttura commissariale ha convocato in Valpolcevera proprio per discutere dei dettagli della demolizione con l’esplosivo e per rispondere alle domande dei residenti. Alle 18.30 l’appuntamento è a Certosa, alle 20.30 invece al Centro Civico Buranello.

I lavori di demolizione “ordinari” intanto proseguono, così come quelli propedeutici all’esplosione. E proprio in vista dell’operazione, Autostrade ha predisposto la chiusura notturna (orario 22 - 6) per tre notti consecutive a partire da stasera dell’A7, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 e la barriera di Genova ovest, in direzione Genova.

Il nodo detriti

Ancora da sciogliere, inoltre, resta il nodo detriti prodotti dalla demolizione. Il Ministero dell’Ambiente, inizialmente, sembrava avere categoricamente bocciato l’idea di riutilizzarli in cantieri di altre opere cittadine (per il sindaco Bucci l’ideale sarebbe stato utilizzarli per realizzare il nuovo parco urbano che sorgerà proprio sotto il ponte), ma nel corso di una riunione organizzata lunedì sembra essersi aperto uno spiraglio, e si attende una nuova valutazione da parte dell’Ispra.