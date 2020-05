È morta Wendy “cane eroe” del Ponte Morandi

Si chiamava Wendy, pastore belga malinois di sette anni. Era un cane del Nucleo Cinofilo Regionale dei vigili del fuoco della Liguria: nonostante la giovane età è morta a causa di un brutto male.

Il suo conduttore, Roberto Gastaldo (un discontinuo del comando di Genova, che ha un’esperienza di più di quindici anni nel nucleo cinofili) ha partecipato insieme a Wendy a decine di interventi come ricerche persona nei boschi.

L’ultima è stata per un fungaiolo sul Beigua. Ma erano stati in prima linea anche a Rigopiano e per il crollo del Morandi.