Ponte Morandi, il giorno dopo: salgono le vittime, si continua a scavare

All’indomani dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi, si continua a scavare sul luogo della catastrofe: sono oltre un migliaio i soccorritori in campo, dai vigili del fuoco alla protezione civile passando per carabinieri, polizia e guardia di finanza, e dopo una nottata febbrile è salito il numero delle vittime.

A perdere la vita nel crollo, avvenuto poco prima di mezzogiorno di un 14 agosto che nessuno, genovese e non, dimenticherà mai, sarebbero (secondo fonti qualificate) 42 persone, tutti occupanti di auto e camion che stavano transitando sul Morandi al momento del cedimento del pilone: 4 corpi sono stati ritrovati nella notte sotto le macerie, altri in mattinata. Alcuni sono ancora da identificare, mentre di altri c'è già l'identificazione certa.

Le vittime

Tra loro anche mamma, papà e figlioletto di 8 anni diretti verso la Sardegna per le vacanze di Ferragosto: Roberto Robbiano, 44 anni, Ersilia Piccinino, 41, e il piccolo Samuele sono stati tra i primi a essere ritrovati tra le macerie: per loro non c’era ormai più nulla da fare. Nel crollo hanno perso la vita anche tre dipendenti Amiu che stavano lavorando nell’Isola Ecologica su cui si è abbattuto uno dei due tronconi in cui si è spezzato il ponte: si tratta di Mirko Vicini, 31 anni, Bruno Casagrande, 35, e Sandro Campora, 53 anni.

Anche Elisa Bozzo, 34 anni, di Busalla, era sul ponte al momento del crollo: al volante della sua auto, è stata risucchiata nel vuoto quando la struttura ha improvvisamente ceduto. Come lei anche Andrea Cerulli, portuale della Culmv, non è riuscito a salvarsi: si era messo in auto per raggiungere il Vte, e iniziare il turno di lavoro al vigilia di Ferragosto. I colleghi avevano dato l'allarme subito dopo il crollo, chiedendo a chiunque, anche via Facebook, di dare notizie sull'amico: un tam tam che si è presto concluso nel peggiore dei modi.

Marian Roşca, 36enne della Romania, di Curtişoara, era alla guida del suo camion quando il ponte è collassato: da anni viveva in Francia, riportano fonti locali romene, aveva lasciato il suo paese per cercare una vita migliore. Juan Carlos Pastenes, 64 anni, faceva il cuoco, e viaggiava su Ponte Morandi insieme con la moglie Nora Rivera. Con loro un caro amico, Juan Figueroa: nessuno è sopravvissuto.

Alberto Fanfani, fiorentino, aveva 32 anni: era un medico anestesista all’ospedale Cisanello di Pisa, e anche lui era sul viadotto dell’A10 al momento del crollo: il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha già espresso cordoglio e solidarietà alla famiglia da parte di tutta la città. Fanfani era in auto con la fidanzata Marta Danisi, 29 anni, siciliana, infermiera ad Alessandria: il sorriso luminoso e la cascata di riccioli spiccano in una delle ultime foto scattate con il suo Alberto.

Marjus Djerri, 22 anni, originario di Shijaku, in Albania, stava andando al lavoro con il suo collega, Edi Bokrina, quando il ponte è crollato: i loro corpi senza vita sono stati estratti dalle macerie davanti agli sguardi scioccati dei genitori e delle mogli.

Luigi Matti Altadonna, 35 anni, era originario di Borghetto Santo Spirito ma da anni viveva a Genova. Sposato, papà di 4 bambini, stava andando a lavorare anche la vigilia di Ferragosto. Nel suo paese d’origine lo piangono in tanti, in primis il papà: «Io il Ferragosto lo trascorro con Luigi. Manda un bacio a tutti quelli che gli hanno voluto bene e lo stimavano per quello che era».

In mattinata è arrivata anche la conferma della morte di un'intera famiglia originaria di Pinerolo, in Piemonte: si tratta di Andrea Vittone, 50 anni, originario di Venaria, della compagnia Claudia Possetti, 48 anni, e dei figli della donna, Manuele e Camilla, di 16 e 13 anni. Le speranza per loro sono rimaste alte sino all'ultimo, ma una volta estratti dalle lamiere della loro auto e dalle macerie i soccorritori hanno avuto conferma dei loro peggiori timori.

I feriti

Per quanto riguarda i feriti, sono 15 le persone ricoverate negli ospedali cittadine, 11 delle quali in codice rosso. Il loro numero è sceso dopo che una persona che versava in condizioni disperate ha perso la vita in ospedale. Nessun altro ferito o sopravvissuto è stato trovato durante la notte: restano ancora da verificare le identità delle altre persone decedute, una procedura lunga e difficile basata soprattutto sugli effetti personali.

Omicidio colposo plurimo e disastro colposo: la Procura di Genova apre un'inchiesta

Omicidio colposo plurimo e disastro colposo: sono questi i reati con cui la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta, al momento a carico di ignoti, sulla tragedia di Ponte Morandi.

Sotto attenta osservazione sono, al momento, i tiranti del ponte, che potrebbero avere ceduto causando il crollo. Nelle ultime ore in rete sono circolate diverse immagini della parte sottostante del ponte, sottoposto proprio in queste settimane, come confermato da Autostrade, a lavori di manutenzione, ma è ancora troppo presto per formulare ipotesi sulle cause.

Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, al telefono con Genova Today ha confermato che l’indagine è affidata al capoluogo ligure, e che si teme che nelle prossime ore la conta dei morti possa salire: «Noi dobbiamo rispondere a un asola domanda: perché è successo? - ha detto il magistrato al termine di un sopralluogo mattutino - Questo è il nostro compito e per farlo faremo tutto quello che è necessario».

Salvini, Di Maio, Toninelli e Conte a Genova: tavolo in Prefettura

Dopo il premier Giuseppe Conte, che ha definito il crollo di Ponte Morandi «una tragedia inconcepibile» assicurando controllo approfonditi e verifiche, a Genova in giornata sono arrivati a Genova anche i ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli: intorno alle 11 sono saliti a bordo di un elicottero della Guardia Costiera per un sopralluogo dall'alto sul luogo del crollo, da dove si sposteranno poi in Prefettura per un tavolo cui parteciperanno anche le autorità liguri e il premier. Atteso in città anche il ministro Matteo Salvini, che nel pomeriggio di martedì, giorno del crollo, è stato al centro della polemica politica insieme con il ministro delle Infastrutture, Danilo Toninelli, per l’attribuzione di responsabilità per il crollo: «Chi ha sbagliato deve pagare, voglio i nomi dei responsabili».

Oggi, Ferragosto, e domani, 16 agosto, è stato dichiarato il lutto cittadino, e in giornata dovrebbe arrivare anche la richiesta ufficiale da parte della Regione dello stato d'emergenza. In mattinata il governatore ligure, Giovanni Toti, l'assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, e il premier Conte (rimasto a Genova per la notte) con il prefetto Fiamma Spena hanno effettuato un nuovo sopralluogo all'ospedale San Martino per poi passare al Villa Scassi. Conte ha incontrato i parenti delle vittime nell'obitorio del San Martino, e ha rinnovato le assicurazioni affinché si faccia luce sulla cause del disastro.

Sfollati in attesa di tornare nelle loro case

Resta alta anche l’attenzione sulle abitazioni di via Porro, strada immediatamente sottostante il punto del crollo di Ponte Morandi. In via precauzionale i residenti sono stati fatti evacuare e trasferiti al Centro Civico Buranello, dove è stato allestito un centro di accoglienza, da lì sono stati smistati negli alberghi cittadini e a casa di amici e parenti. Nelle ore subito dopo il crollo la struttura ha ospitato temporaneamente oltre 400 persone, che ancora attendono notizie sull’agibilità dei loro appartamenti: nelle prossime ore potranno fare ritorno a casa per prendere alcuni effetti personali, ma è molto probabile che passino settimane, se non mesi, prima che possano rientrare nelle loro abitazioni.

Assistiti anche automobilisti e camionisti che si trovavano sul ponte al momento del crollo, e che sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando i loro veicoli e mettendosi a correre lungo l’autostrada. Sotto choc, in queste ore sono assistiti dagli psicologi messi a disposizione del servizio sanitario cittadino.

Trasporti nel caos: treni straordinari da Trenitalia

All’indomani della tragedia resta anche un ulteriore, grande nodo da sciogliere: quello dei trasporti. Con il crollo di Ponte Morandi, infatti, la città si trova di fatto isolata, priva di un’infrastruttura fondamentale per la viabilità autostradale.

I tempi di ripristino, come confermato anche dai Vigili del Fuoco, saranno lunghissimi, e ancora non è chiaro come autorità e Società Autostrade intendano gestire il disastro dal punto di vista logistico. Trenitalia, intanto (coinvolta parzialmente nel crollo, visto che un troncone del ponte è finito sulla linea ferroviaria e sull’isola ecologica Amiu) ha annunciato l’istituzione di treni straordinari per facilitare la circolazione. Ecco la situazione:

- Linea Genova Piazza Principe – Arquata Scrivia (direzioni Torino e Milano): circolazione attiva, con ritardi fino a 10 minuti, e alcune cancellazioni di treni regionali.

- Linea Genova – Savona – Ventimiglia: circolazione attiva.

- Linea Ovada – Genova Piazza Principe: circolazione ancora sospesa fra Genova Borzoli e Genova Piazza Principe. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Ovada e Genova Voltri.

Per favorire la mobilità, oggi 15 agosto, Trenitalia assicurerà corse aggiuntive fra Genova Voltri e Genova Brignole. Di seguito il dettaglio dei treni straordinari:

21030 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 09:56 10:34

21040 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 11:56 12:34

21048 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 13:56 14:34

24720 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 05:40 08:34

21024 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 08:26 09:04

21034 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 10:26 11:04

21042 GENOVA P.PRINC. Genova Voltri 12:34 13:04

21050 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 14:26 15:04

21046 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 13:27 14:04

21054 GENOVA P.PRINC. Genova Voltri 15:34 16:04

21062 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 17:26 18:04

21070 GENOVA BRIGNOLE Genova Voltri 19:26 20:04

21029 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 08:56 09:35

21037 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 10:56 11:35

21045 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 12:56 13:35

21053 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 14:56 15:35

11227 Genova Voltri GENOVA P.PRINC. 11:24 11:49

21031 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 09:26 10:05

21047 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 13:26 14:05

21055 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 15:26 16:05

21059 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 16:26 17:01

21067 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 18:26 19:05

21075 Genova Voltri GENOVA BRIGNOLE 20:26 21:07

21077 Genova Voltri GENOVA P.PRINC. 14:26 14:50