Ponte Morandi: taxi, metropolitana e autostrade gratis

Tante iniziative in campo per far fronte all'emergenza dopo il crollo di Ponte Morandi anche per quello che riguarda la mobilità cittadina. Dalla metropolitana gratuita nella tratta Brin-Dinegro all'iniziativa messa in campo dai tassisti per fornire sostegno alla popolazione sfollata. Anche il pedaggio autostradale è stato abolito in diverse tratte del nodo autostradale genovese.

I tratti autostradali gratuiti

Autostrade per l'Italia ha comunicato attraverso una nota che, a partire dalle ore 11 di lunedì 20 agosto 2018, non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui seguenti percorsi e viceversa: Genova Ovest-Genova Bolzaneto, Genova Pra’-Genova Aeroporto, Genova Pra’-Genova Pegli, Genova Pegli-Genova Aeroporto. Inoltre, con una semplice dichiarazione (recandosi presso i Punto Blu di Genova Ovest e Genova Sampierdarena, oppure scrivendo a info@autostrade.it) coloro che hanno pagato il pedaggio sulle stesse tratte a partire dal 14 agosto potranno chiederne il rimborso. Ai possessori di Telepass i transiti a partire dal 14 agosto sulle tratte in questione non verranno fatturati, senza che ci sia bisogno di alcuna azione da parte loro.

Metropolitana gratis da Brin a Dinegro

La linea della Metropolitana nel tratto Brin-Dinegro e Dinegro-Brin è gratuita. Lo hanno l’assessore alla mobilità Stefano Balleari e il direttore generale di Amt Stefano Pesci per venire incontro alle esigenze della popolazione che utilizza quel percorso, divenuto molto importante dal punto di vista della mobilità dopo il crollo di ponte Morandi.

Ricordiamo anche che, da domenica 19 agosto il servizio metro aperto 24 ore su 24 è gestito con queste modalità:

Da domenica a giovedì, dalle ore 21 alle ore 6 è attivo un collegamento tra Brin e Dinegro con una frequenza di 10 minuti, mentre dalle ore 6 riprende il normale servizio diurno.

Venerdì e sabato, il servizio è attivo da Brin a Brignole fino all'una e dall’una alle ore 6, funziona il collegamento tra Brin e Dinegro con una frequenza di 10 minuti. Dalle ore 6 riprende il normale servizio diurno.

Il costante collegamento con Dinegro permette ai cittadini di interscambiare con le linee bus che portano verso il centro e le altre direzioni, e al tempo stesso, consente al personale Amt di poter svolgere in metro le diverse attività di manutenzione dei treni e della linea senza interrompere il servizio.

Si ricorda che sono attivi i due servizi bus speciali come servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari:

Il servizio speciale SP da Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Soliman, con transito, in entrambe le direzioni, dalla stazione FS di Sestri Ponente e dall’Aeroporto Cristoforo Colombo (terminal Arrivi);

il servizio speciale BM da Bolzaneto a Brin Metro.

Questi servizi sono effettuati dalle ore 6.00 alle ore 20.00. Entrambe le navette sopra indicate sono gratuite.

Restano in vigore le limitazioni già attive per le linee bus 7, 8, 9, 63 e 663 che sono attestate a Brin. Inoltre, è attivo un collegamento bus tra via Avio e via Fillak (Campasso).

Tutti i servizi sopra indicati restano attivi per continuare a garantire il collegamento della Valpolcevera con le altre zone della città, fino alla riapertura delle principali vie di comunicazione della zona colpita.

Taxi gratis per gli sfollati

Taxi gratis, dal 20 agosto al 2 settembre, per la popolazione sfollata che deve recarsi presso la propria abitazione. Questa l'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale e dalla Cooperativa Radio Taxi 010.5966 che ha messo a disposizione anche un numero telefonico da contattare in caso di necessità (335.7658524).

Le persone che per motivi di sicurezza sono state costrette a lasciare le proprie case in seguito al crollo del ponte Morandi dal 20 agosto al 2 settembre potranno quindi usufruire gratis del trasporto taxi per recarsi presso le proprie abitazioni ogni volta che devono recuperare oggetti personali o di qualsiasi altro tipo. Le persone saranno accompagnate negli appartamenti da personale della Protezione civile e dai Vigili del Fuoco.

Le corriere

Atp ha invece reso note alcune modifiche per quello che riguarda le corriere.

Le corriere via autostrada del Gruppo C (Valle Stura) hanno effettuato le seguenti modifiche al percorso:

In direzione Genova le corse effettuano regolare percorso, fino all’uscita del consueto casello autostradale di Genova (come da orario programmati), raggiunta la viabilità urbana, si dirigono in direzione ponente con destinazione capolinea Atp di Voltri.

In partenza da Genova le corse autostradali (Viale Duca d’Aosta/Piazza Principe) partono dal capolinea Atp di Voltri ed entrano in autostrada a Prà mantenendo l’orario di transito a Masone come da orari programmati.

In particolare le corse da Genova Viale Caviglia delle 17.10 e delle 18.35 (escluso sabato) partiranno da Voltri rispettivamente alle 17.55 e alle 19.20.

Le corse del Gruppo F (Valle Scrivia) partono e arrivano dal capolinea di Viale Caviglia come da orari e percorsi programmati. Le corse sono soggette a ritardi in conseguenza del traffico cittadino.

Le corse dell'Airport shuttle dal Tigullio transitano via autostrada fino a Genova Ovest dove percorrono la viabilità cittadina (Lungomare Canepa, strada a mare Guido Rossa, Cornigliano). Stesso percorso per le partenze dall’aeroporto in direzione Tigullio