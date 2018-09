Ponte Morandi: 300mila euro per i sensori, si attende la data di installazione

Doveva essere questione di giorni, ma manca ancora una data per l'inizio dei lavori di installazione dei sensori che dovrebbero registrare vibrazioni ed eventuali movimenti dei tronconi di Ponte Morandi. Sensori che permetterebbero agli sfollati di rientrare nelle proprie case per recuperare gli oggetti personali.

Nonostante la mancanza di una data la Regione ha comunque comunicato che l'iter per l'installazione è stato avviato ed è stata scelta la ditta che provvederà a fornire i sensori per un valore di circa 300mila euro, si tratta della stessa che fornisce i sensori per il Bisagno. Lunedì mattina (10 settembre 2018, ndr) in Comune si terrà una riunione con i tecnici di Regione e Comune e con l’azienda per stabilire tempi e modi di installazione.

Per quanto riguarda la situazione degli sfollati, sono più di 100 le case pubbliche date alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro dopo il crollo del ponte Morandi. 135 sono, invece, i nuclei familiari che hanno scelto l’assegno, 31 quelli già liquidati, per l’autonoma sistemazione.