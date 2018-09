Ponte Morandi, venerdì i primi sensori: pronto un piano per il rientro lampo nelle case

Saranno 200 i sensori di stabilità che verranno installati sui monconi di Ponte Morandi, a partire dalla pila 10, pericolante sopra le case degli sfollati. Serviranno a monitorare la situazione e, se tutto andrà per il verso giusto, dopo l'installazione, nel giro di una settimana le famiglie avranno la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni per il recupero degli oggetti personali. Se non ci saranno intoppi le date stimate potrebbero essere quelle tra venerdì 21 settembre e il fine settimana del 22 e 23 settembre. Questo il quadro emerso dalla seduta del consiglio comunale di mercoledì 11 settembre 2018.

A sollevare la questione il consigliere Giovanni Crivello che ha chiesto informazioni relative al possibile rientro, temporaneo, degli abitanti di via Porro dopo il crollo del ponte Morandi. A rispondere è stato il sindaco Marco Bucci: «Nella zona rossa ci sono 253 famiglie sfollate. A tutt’oggi ne mancano circa 21 (il numero è poi sceso a 16, ndr) che non hanno ancora ricevuto la casa o non hanno ancora accettato il contributo autonomo. È un buon risultato e confido che prima di venerdì prossimo riusciremo ad avere la certezza per tutti. Bisogna dare agli interessati il tempo di decidere in completa serenità. Più complesso il recupero delle cose personali nelle abitazioni. La condizione di fattibilità dipende dalla collocazione del sistema di monitoraggio. Verrà installato su entrambi i lati crollati del ponte, ma si inizierà dalla pila 10, quella che interessa le case degli sfollati. È una cosa complessa dato che si tratta di 200 sensori che non sono neppure interamente disponibili in Italia, ma vanno acquistati all’estero. I primi apparecchi arriveranno, salvo ritardi, giovedì sera e i vigili del fuoco si sono resi disponibili a montarli già venerdì, molto però dipende dal tempo atmosferico perché, con condizioni meteo avverse, la loro sistemazione dovrà essere rinviata».