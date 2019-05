Ponte Morandi, in tribunale l'incidente probatorio sulle cause del crollo

Come e perché è crollato il ponte Morandi la mattina del 14 agosto 2018? Una domanda tanto fondamentale quanto complessa, su cui tutto il mondo si è interrogato almeno una volta e che in queste ore verrà dibattuta a Palazzo di Giustizia nell’ambito del secondo incidente probatorio richiesto dalla procura di Genova, che sta indagando sulla tragedia.

Dopo mesi in cui ci si è concentrati sullo stato del viadotto costruito da Riccardo Morandi, per tentare di capire sino a che punto sono state effettuate manutenzioni e se vi sono state pecche nella costruzione stessa, adesso si entra nel vivo delle indagini e della costruzione di una solida base di prove a sostegno delle accuse mosse agli oltre 70 indagati, un passaggio fondamentale in vista di un ormai certo rinvio a giudizio.

Il pool di magistrati che si sta occupando del caso passa quindi a discutere dei motivi che hanno portato al collasso della struttura tra la pila e la pila 10, proprio sopra il letto del Polcevera. Un passaggio molto importante nell’inchiesta, e molto atteso anche da tutte le parti civili, dai parenti delle 43 vittime ai sopravvissuti: una sorta di “test” prima del processo vero e proprio, in cui le prove vengono acquisite tramite dibattimento proprio come accade durante il procedimento, attraverso testimonianze, confronti, perizie ed esami. Ogni elemento ha valore di prova utilizzabile direttamente in un eventuale processo, in quanto "cristallizzata" e non ripetibile, ed è per questo motivo che all’incidente probatorio, oltre ai magistrati, partecipano anche gli avvocati e i consulenti delle diverse parti.

A oggi, come detto, sono 74 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta tra funzionari e dirigenti del Ministero dei Trasporti, del provveditorato alle Opere Pubbliche della Liguria e di Autostrade per l’Italia e Spea, la controllata dell’azienda che si occupa di manutenzioni. La procura sta portando avanti anche le indagini legate al primo incidente probatorio, finalizzato come detto a stabilire lo stato del viadotto al momento del crollo.