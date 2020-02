Ponte Morandi, notte di lavori per rimuovere dal cantiere l'ultima trave

È stata spostata nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio l’ultima trave del ponte Morandi rimasta in cantiere dopo la demolizione.

Si tratta di una trave lunga 36 metri e del peso di circa 150 tonnellate, che sino a stanotte è rimasta nella stessa posizione in cui era quando è stata calata a terra. Le attività di carico, trasporto e scarico, concordate con la struttura commissariale, sono state sostenute da Autostrade per l’Italia, che ha affidato l’incarico all'impresa Fagioli, già operativa all'interno del cantiere. Il trasporto è stato pianificato in orario notturno per cercare di ridurre i disagi, e la trave è stata portata in un'area di stoccaggio recintata in via Evandro Ferri di proprietà della società Sile Costruzioni Srl.

Durante il trasporto, durato circa tre ore, il convoglio è stato scortato dalla Locale e ha percorso un rettilineo di circa 1 km di lunghezza lungo Corso Perrone, già chiuso al traffico a causa di una frana, e via Ferri, chiusa alla viabilità durante il passaggio del trasporto eccezionale.

La trave è stata sollevata con l’impiego di due autogru, ciascuna di portata pari a 300 tonnellate, ed è stata trasportata su un carrello lungo circa 30 metri.

Essendo ancora oggetto di sequestro insieme con altre parti del Morandi nell’ambito dell’inchiesta sul crollo, la pianificazione del trasporto è stata concordata con la Struttura Commissariale, con la Procura e con i periti.

Nuovo ponte, chusa via Trenta Giugno in vista del varo della maxi campata

In cantiere procedono intanto le operazioni di ricostruzione del viadotto sul Polcevera, e proprio per consentire il varo della prima "maxi campata" da 100 metri, dalle 11 alle 12 di giovedì via Trenta Giugno resta chiusa al trafficoIl concio, del peso di 100 tonnellate, sarà sollevato con una maxi gru cingolata.

L'operazione è propedeutica al varo dell'impalcato che sarà sistemato tra la pila 8 e la pila 9, e serve a issare in quota il concio in acciaio che si fissa sulla pila 9.