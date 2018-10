Sfollati zona rossa, a giorni il rientro a casa

Si avvicina la data di inizio dei rientri in casa degli sfollati della zona rossa. Sabato 13 ottobre alle ore 18, infatti, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha fissato un incontro al Teatro della Gioventù a cui parteciperanno protezione civile, vigili del fuoco e sfollati per definire le modalità di accesso per il recupero dei beni personali, rientri che potrebbero poi iniziare la settimana successiva.

Il rientro a casa degli sfollati è legato a un rigido protocollo di sicurezza e al monitoraggio effettuato sui tronconi di ponte Morandi, come avevano spiegato nelle scorse settimane proprio il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti. Gli sfolllati dovrebbero avere a disposizione circa due ore a famiglia per portare via le loro cose. In casa potranno entrare due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta (insieme a un vigile del fuoco o un addetto della protezione civile) e i primi a poter rientrare dovrebbero essere gli abitanti degli appartamenti più lontani dal ponte. Ognuno potrà recuperare gli oggetti e affidarli a personale che si occuperà di trasferirli in un hangar adibito a raccolta: a disposizione degli sfollati ci saranno anche contenitori e furgoncini per il trasporto.

Continuano, nel frattempo, anche le iniziative in Valpolcevera. A due mesi dal crollo, domenica 14 ottobre dalle 12,30 alle 19,30 al presidio di via Fillak si terrà un pranzo-merenda solidale per la Valpolcevera. Un'iniziativa organizzata dai cittadini e per i cittadini: ognuno potrà portare cibo e bevande da condividere, e nel frattempo, tra una portata e l'altra, si scambieranno riflessioni, convivialità, emozioni, rabbia, sorrisi.