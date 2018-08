Ponte Morandi, scricchiolii da un moncone: riunione urgente

La consueta riunione del Centro Coordinamento Soccorsi che si sarebbe dovuta tenere nel corso del pomeriggio è stata anticipata oggi, mercoledì 22 agosto, alla mattina e con urgenza. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero stati avvertiti nella notte nuovi scricchiolii dal "moncone" di levante. La situazione del ponte preoccupa, in Prefettura si discute se accelerare le procedure per l'abbattimento o se procedere con la messa in sicurezza. In particolare è molto pericolante il moncone est che deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto come dichiarato dal centro coordinamento soccorsi che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione d’inchiesta del Mit guidata dall’architetto Roberto Ferrazza. Il perimetro della zona rossa dovrebbe essere allargato e le operazioni di recupero dei beni personali degli sfollati sono state bloccate.

Per procedere con un'eventuale demolizione la procura deve dissequestrare i tronconi ma per farlo deve avere l'autorizzazione della protezione civile. Allo stesso tempo la decisione è complicata dal fatto che l’inchiesta è ancora in corso così come i rilievi che devono essere terminati dai tecnici.

Le parole di Toti di martedì 21 agosto

A una settimana di distanza dal tragico crollo di Ponte Morandi, martedì 21 agosto ha parlato di ricostruzione il presidente della Regione Giovanni Toti dichiarando a margine del meeting di Rimini a cui ha partecipato: «Pretendo che ci sia un ponte entro un anno e che sia bello, sicuro e fatto in fretta. Per il sistema Paese è fondamentale. Questo auspicio è condiviso con il premier Conte che mi ha detto che spera di poterlo inaugurare entro il 2019». Il governatore della Liguria aveva già affrontato il tema il giorno precedente parlando della necessità di demolire i "monconi" del ponte nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le necessità dellla Procura. Inotre il presidente aveva aggiunto: «Sembra ovvio che il ponte andrà poi abbattuto tutto per la ricostruzione».

Stop a bollette per gli edifici evacuati

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in qualità di commissario delegato per l'emergenza, ha anche chiesto formalmente all'Autorità di Regolazione l'Energia Reti e Ambiente la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per le forniture alle utenze degli edifici coinvolti nel crollo del Ponte Morandi: via Porro 5, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 16; via del Campasso 39 e 41.

La riunione in Prefettura di martedì 21

Sempre nella giornata di martedì 21 agosto si è riunito in Prefettura il tavolo del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto della situazione sui profili di criticità connessi al crollo del ponte Morandi, per quello che riguarda i feriti il bilancio è sceso a 7 dopo le dimissioni di un paziente ricoverato all'ospedale. Alla riunione presieduta dal Prefetto hanno partecipato Regione Liguria, Città Metropolitana e Comune di Genova, i vertici provinciali delle forze dell’ordine con Polizia Stradale, Ferroviaria e di Frontiera, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Esercito e la Capitaneria di Porto, la Croce Rossa Italiana, il Servizio 118, l’Autorità di Sistema Portuale, il Provveditorato alle Opere Pubbliche, l’Asl 3, l’Enac, l’Anas, Società Autostrade per l’Italia, Rfi, Trenitalia e Protezione Civile regionale e comunale .

Rimozione dei detriti

I Vigili del Fuoco hanno riferito che la definitiva liberazione del greto del Polcevera dai detriti ancora presenti richiederà probabilmente ancora alcuni giorni, indispensabili a consentire il completamento degli accertamenti dei periti, precisando tuttavia che, in base alle previsioni meteo, non sono attese, almeno fino al 23 agosto, precipitazioni idonee a determinare situazioni di criticità.

Gli sfollati

Per quello che riguarda l'attività di assistenza alla popolazione sfollata che chiede di poter rientrare nelle proprie abitazioni per recuperare effetti personali, i Vigili del Fuoco garantiranno, mercoledì 22 agosto, servizi mirati di accompagnamento per i soli residenti nei civici 39 e 41 di via Campasso, all’esclusivo fine di consentire il recupero della disponibilità di beni di prima necessità.

I trasporti

La società Autostrade ha informato di avere accolto la richiesta di liberalizzare il pedaggio in corrispondenza del casello di Genova Est,riservandosi un approfondimento sulla possibilità di estendere analoga misura anche al casello di Genova Nervi.

Rfi ha invece confermato che dal prossimo 3 settembre altri tredici treni in transito effettueranno fermata anche in via di Francia.

I percorsi stradali alternativi

In merito ai percorsi stradali alternativi, la Polizia stradale ha fornito alcune indicazioni sia per i lunghi itinerari che per quelli cittadini.

Per i lunghi itinerari, rimane l’indicazione, per chi si dirige da nord sulla A 26 verso Genova ovest o verso La Spezia o la Toscana, di percorrere la bretella Novi Ligure per collegarsi alla A7 Serravalle-Genova e proseguire per la A12 direzione Livorno.

Per chi invece proviene da nord attraverso la A7 per dirigersi verso Savona, Imperia o Ventimiglia, è percorribile la bretella Novi Ligure con uscita sulla A26 e proseguimento sulla A10.

Infine per chi proviene dal ponente ligure e deve dirigersi verso il levante, è consigliabile percorrere la A26, la bretella Novi Liguree la A7. Stesso percorso, a contrario, da levante a ponente sulla A7, bretella Novi Ligure, A26 e A10.

Per l’itinerario cittadino è consigliabile, provenendo da ponente, utilizzare le uscite autostradali di Pra o di Pegli o di Genova Aeroporto ed immettersi verso via Albareto dove, attraverso la modifica della circolazione alla rotatoria di via Siffredi, sono state aumentate le corsie di percorrenza per raggiungere via Cornigliano o via Guido Rossa. Si ricorda che tra la Fiumara e l’Elicoidale dalle ore 07.00 alle ore 09.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30, sul lungomare Canepa c'è il divieto di circolazione, in entrambi i sensi di marcia, per i mezzi merci con peso superiore alle 7.5 tonnellate.

Per chi deve da levante raggiungere il ponente provenendo dal casello di Genova ovest o dal centro cittadino, si percorre lungomare Canepa, via Guido Rossa e si prosegue o con l’autostrada con accesso a Genova aeroporto o con l’Aurelia.

Stop al mercato di Certosa

Mercoledì 22 agosto, in considerazione della modifica alla viabilità nella zona che rende disagevole raggiungere il quartiere di Certosa, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali del mercato merci varie del mercato di Certosa e vie limitrofe. Tale divieto viene protratto fino a sabato 8 settembre compreso (il mercato è bisettimanale e si tiene ogni mercoledì e ogni sabato). L’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli incontrerà venerdì prossimo i rappresentanti delle categorie del mercato per stabilire insieme a loro una piano per ridurre i disagi che sono costretti ad affrontare e vagliare soluzioni immediate che agevolino gli ambulanti.