Il giorno di Renzo Piano: l'archistar svela il progetto per ricostruire il ponte

È il giorno della ricostruzione, almeno sulla carta, per Genova: in queste ore in Regione è in corso l’incontro tra istituzioni finalizzato a discutere del progetto per la costruzione del nuovo ponte che prenderà il posto del Morandi, crollato tragicamente la mattina del 14 agosto causando la morte di 43 persone e lasciando senza casa centinaia di persone.

Il vertice in Regione

Al vertice partecipano il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, l’architetto Renzo Piano, che ha voluto regalare alla città il progetto del nuovo ponte, il sindaco Marco Bucci e gli amministratori delegati di Autostrade e Fincantieri, Giovanni Castellucci e Giuseppe Bono.Scopo dell’incontro, stabilire appunto le linee guida per la costruzione del ponte, subordinato alla demolizione dei monconi superstiti e al loro dissequestro da parte della procura, che giovedì ha annunciato l’iscrizione nel registro degli indagati di venti persone in relazione al crollo. Tra i nomi inseriti nell’elenco, anche quello di Castellucci, presente oggi all’incontro. Disastro colposo, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio stradale plurimo, omicidio colposo in violazione delle norme anti infortunistica i reati contestati.

Le prime parole di Toti

«I muri devono crollare, i ponti mai. Questo ponte deve infiammare il nostro immaginario» sono state le prime parole del presidente della Regione Giovanni Toti, postate su Facebook nel corso del vertice.

Il commento del sottosegretario Rixi

A margine dell’incontro, il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi ha annunciato che il cosiddetto “Decreto Genova”, che conterrà tutte le misure per la demolizione e la ricostruzione, dovrebbe presumibilmente essere pronto entro l’inizio del Salone Nautico.

«Il ponte dovrà essere realizzato nel miglior modo e nel minor tempo possibili, il tempo verrà dettato dall’indagine, che non può essere ostacolata. - ha detto Rixi - È necessario lavorare bene per costruire un’opera che duri almeno 100 - 150 anni, bisogna sistemare diversi problemi e gli abitanti, devono poter riuscire a entrare in casa, vittime ne abbiamo avute già abbastanza. Si sta lavorando in maniera sinergica, molto ministeri sono coinvolti, e anche la presidenza del consiglio».