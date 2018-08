Ponte Morandi, Toti: «Entro 5 giorni un piano per l'abbattimento»

Ieri si sono svolte due importanti riunioni per fare fronte alla situazione, venutasi a creare dopo il crollo di ponte Morandi, che ha causato 43 vittime. La prima ha visto la partecipazione del presidente e commissario delegato per l'emergenza Giovanni Toti, del sindaco Marco Bucci e dell'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo e si è trovato un accordo per la firma entro 15 giorni di un protocollo d'intesa con l'individuazione di una articolata serie di misure a sostegno delle infrastrutture, della mobilità, delle imprese e dei cittadini di Genova.

Il secondo confronto, sempre in Regione, ha visto la partecipazione di Autostrade per l'Italia. Al termine il presidente della Regione ha reso noti i contenuti dell'incontro. «Entro 5 giorni lavorativi Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi di Ponte Morandi. Abbiamo dato tempo ad Autostrade sino a venerdì prossimo. Sarà un piano unico con interventi progressivi. In primis il piano sarà presentato alla Procura. Resto convinto che le operazioni tra abbattimento e ricostruzione durino un anno», ha detto Toti.

Cambiano i membri della commissione

Nel frattempo la commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul crollo del ponte Morandi perde pezzi. Il professor Antonio Brencich ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni. Lo si legge in una nota del ministero in cui si annuncia anche che il ministro Danilo Toninelli «allo stesso tempo ha dato mandato per la revoca dall'incarico di presidente della stessa commissione per l'architetto Roberto Ferrazza, secondo ragioni di opportunità in relazione a tutte le istituzioni coinvolte in questa vicenda".

Il ministero annuncia anche che sarà a breve aggiunto all'organico della commissione ispettiva del Mit Alfredo Principio Mortellaro. Dirigente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Mortellaro rappresenta una figura professionale di altissimo livello e con una esperienza trentennale alle spalle. Peraltro, nell'ambito dei molteplici compiti istituzionali, ha anche lavorato al collaudo di opere come il Terzo Valico. Il ministero, si legge nella nota, ringrazia Brencich «per il lavoro fin qui svolto e per il gesto che mostra grande professionalità e sensibilità istituzionale».

La nuova strada a mare

Questa mattina il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti effettuano un sopralluogo presso i cantieri della nuova strada a mare attraverso le aree ex Ilva per la viabilità provvisoria dovuta al crollo del Ponte Morandi. L'apertura della nuova arteria permetterà di alleggerire le strade cittadine dai mezzi pesanti.

A Sestri Ponente invece, nei pressi del casello di Genova aeroporto, sono già operative le modifiche alla circolazione. Via Siffredi da lunedì 20 agosto è a senso unico in direzione ponente, via Albareto senso unico direzione Levante. Chi arriva dall'autostrada non imbocca la rotatoria di via Siffredi ma arriva sino a via Hermada passando per via Manara e da lì si dirige verso ponente girando in via Puccini oppure ritorna indietro da via Albareto.

Le indagini della Procura

Il procuratore Francesco Cozzi ha smentito la presenza di una prima lista di persone, da inserire nel registro degli indagati e ha fatto una rivelazione inattesa: «è stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi, precedente al crollo del viadotto. Il grado di gravità del lato est è un risultato di una misurazione che era stata fatta dagli organi tecnici. Il grado considerato grave dall'altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l'abbattimento», ha concluso Cozzi.

Nessun avviso di garanzia, ancora, per il crollo del ponte di Genova. Lo ha detto il procuratore Francesco Cozzi in una conferenza stampa. "Ho letto sulla stampa che 10-12 persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati: questo non corrisponde al vero", ha affermato. "È già stata acquisita documentazione molto rilevante presso la direzione di Autostrade in varie località e ulteriori acquisizioni verranno decise", ha aggiunto Cozzi.

Autostrade per l'Italia, versati i primi contributi alle famiglie

Autostrade per l'Italia ha comunicato che ieri mattina sono stati versati dalla società i contributi economici alle prime 25 famiglie coinvolte nell'emergenza causata dal crollo del viadotto Polcevera. A beneficio di queste famiglie, che si erano rivolte ai due punti di contatto allestiti presso il Centro Civico Buranello e la scuola Caffaro, sono stati disposti dalla società bonifici con valuta 24 agosto. Nelle due giornate dell'altro ieri e del giorno precedente sono state in totale 59 le richieste pervenute ai punti di contatto: se per 25 famiglie è stato già versato il contributo, per le altre 34 famiglie sono in corso accertamenti per poter procedere al pagamento. Nella giornata di ieri, fino alle ore 13, si sono presentate ai punti contatto altre 41 famiglie, per le quali sono in corso accertamenti per poter disporre il pagamento.