Il Papa ad Abu Dhabi, consegnati sull'aereo t-shirt del Morandi e lettera di Bucci

Una lettera del sindaco Marco Bucci, una bandiera della città di Genova con la croce di San Giorgio e una maglietta con il Ponte Morandi usata per le partite sportive di beneficenza. Tre doni recapitati a Papa Francesco dal fotografo genovese Luca Zennaro, che ha fatto da tramite tra il Pontefice e il primo cittadino genovese durante un volo per Abu Dhabi dove il Papa si è recato per uno storico incontro con la comunità islamica.

Papa Francesco si è commosso per il regalo inaspettato e dopo aver salutato tutti i giornalisti presenti sull'aereo si è nuovamente fermato per parlare con il fotografo genovese. Nella lettera scritta dal sindaco Marco Bucci i ringraziamenti al Pontefice per l'attenzione e le parole usate per confortare la nostra città subito dopo la tragedia di Ponte Morandi.