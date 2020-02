Bufera su Oliviero Toscani: «Ma a chi interessa che caschi un ponte?»

«Ma a chi interessa che caschi un ponte?». È bufera su Oliviero Toscani, fotografo noto per le sue campagne pubblicitarie con la famiglia Benetton, dopo la frase pronunciata in diretta su Radio 1, all'interno della trasmissione di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro "Un giorno da pecora". Toscani, non nuovo a dichiarazioni choc via radio e già in passato al centro di vicende giudiziarie per alcune sue esternazioni provocatorie, era intervenuto per parlare del recente incontro con i fondatori delle Sardine nel centro culturale Fabrica diretto da Luciano Benetton (proprietario del gruppo Atlantia, che controlla Autostrade) a Treviso.

Le sue parole hanno scatenato l'indignazione di diversi esponenti politici dei vari schieramenti, ma anche del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi che, attraverso la presidente Egle Possetti, ha commentato con grande amarezza: «Ogni giorno ci aspettiamo, ormai da quasi 18 mesi, qualche nuova pensata, ogni tanto qualcuno usa i nostri morti per mettersi in mostra o per comunicare idiozie. Ho sentito le esternazioni, inopportune e confuse, di Toscani. Ovviamente a lui potrà non interessare che sia caduto un ponte in Italia nel 2018, perché forse viaggia spesso in elicottero. Passare su un ponte francamente è un po’ da “plebei”, purtroppo tanti italiani ci viaggiano ogni giorno e qualche persona sotto a “quel ponte” c'e’ rimasta per sempre e non per qualche strano fulmine vagante: 43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto».

«Toscani - ha poi aggiunto Egle Possetti - Si è irritato per il rilievo mediatico della fotografia con alcuni leader delle Sardine e con Benetton. Noi non possiamo giudicare la volontà di partecipare a una “fucina creativa” dai Benetton da parte delle Sardine, siamo in un paese libero. Certamente il momento storico e l’evidente faro mediatico sugli imprenditori che li hanno ospitati non danno la speranza di ricevere un premio Oscar per il tempismo. Spero solo che questi ragazzi abbiano sbagliato in buona fede, soprattutto per coloro che hanno speranza nelle loro lotte, ma penso anche che ci siano molte eccellenze in Italia con cui fare studi e ragionamenti sul futuro, li cercherei altrove».

«In questo momento - ha concluso Egle Possetti - sul piatto ci sono due tematiche a noi molto care: la decisione sulla revoca delle concessioni e il dibattito sulla prescrizione. Speriamo che queste baruffe e le polemiche sul Festival non distolgano l'attenzione su qualcosa di molto più importante. Noi vogliamo vedere i colpevoli in carcere, senza strane tempistiche che annullino il risultato processuale. Sulla situazione delle nostre infrastrutture francamente abbiamo putroppo titolo ad esprimerci per contribuire nel nostro piccolo a tutelare la vita di tutti coloro che rimangono».

Anche il presidente della Regione Giovanni Toti ha replicato a Toscani: «Chieda scusa alle 43 famiglie delle vittime del Morandi, ai genovesi, ai liguri e a tutti gli italiani. Vogliamo giustizia e stiamo costruendo un ponte nuovo per la nostra città». Anche il sindaco di Genova Marco Bucci ha fatto sentire la propria voce: «Ma a chi interessa che caschi un ponte? A 43 persone che hanno perso la vita, ai loro figli, genitori, mogli, mariti e amici. Alle famiglie che hanno dovuto cambiare casa e vita in pochi minuti. A una città che ha dovuto lavorare e sta lavorando sodo per arginare i mille problemi che quel crollo ha causato. Ai cittadini genovesi che ogni giorno vivono disagi. Alle attività industriali, al porto di Genova, alle aziende che lavorano in città. Un crollo come quello di ponte Morandi e la sua ricostruzione dovrebbe interessare ogni persona dotata di coscienza civile e umana solidarietà».

ll deputato ligure della Lega Edoardo Rixi, infine, ha proposto di bloccare i patrocini in eventi con la presenza di Toscani nella nostra regione: «Le parole del fotografo Toscani sono vergognose, cariche di cinismo evidentemente espresso in nome del dio denaro, quello dei suoi mecenati Benetton, in difesa dei quali arriva addirittura a offendere la memoria di 43 vittime del crollo del Morandi e la sofferenza di un’intera comunità, quella di Genova e della Liguria. Olivero Toscani chieda scusa ai familiari delle vittime, di cui ha calpestato il dolore. La Lega sta presentando mozioni in Liguria, in Comune a Genova e in tutti i Comuni liguri perché venga negato il patrocinio agli eventi che prevedano la presenza del fotografo: un personaggio pubblico che manifesta disinteresse per la tragedia del Ponte non può essere il benvenuto in Liguria. Ci aspettiamo che le nostre mozioni abbiano il pieno appoggio di tutti i gruppi politici».