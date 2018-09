Monitoraggio dei due tronconi del ponte Morandi: venerdì i primi interventi

Si è svolta lunedì mattina in Comune, la riunione tecnica con tutti i soggetti che dovranno occuparsi del monitoraggio dei due tronconi sopravvissuti al crollo di ponte Morandi.

Durante la riunione sono stati individuati tutti gli interventi necessari ed è stata fatta una prima analisi dei tempi per l’installazione. Già in queste ore sono iniziati i primi sopralluoghi dei Vigili del fuoco e delle ditte che dovranno operare.

Entro domani, martedì 11 settembre, si dovrebbero definire tutte le operazioni di acquisizione della strumentazione e della documentazione necessaria e si stabiliranno le modalità con cui, nei prossimi giorni, inizieranno i primi interventi. Secondo l’iter previsto, se le condizioni meteo lo permetteranno, venerdì 14 settembre si potrà partire con le prime installazioni degli strumenti utili al monitoraggio.

I sensori dovrebbero registrare vibrazioni ed eventuali movimenti dei tronconi superstiti del ponte: una volta installati, permetterebbero ai residenti di via Porro e di via Fillak, comprese nella cosiddetta "zona rossa", di rientrare nelle loro case per recuperare gli oggetti personali rimasti all'interno: si tratta di un passaggio attesissimo tra gli sfollati.