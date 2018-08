Crollo Ponte Morandi, tutte le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità, treni e servizi speciali. Ecco tutte modifiche previste nei prossimi giorni per fare fronte all'emergenza dopo il crollo di Ponte Morandi.

Le modifiche in Lungomare Canepa e via Guido Rossa

Nuove modifiche alla circolazione da venerdì 17 agosto a domenica 2 settembre 2018 sono state disposte dall'assessorato alla Mobilità e al trasporto locale. Per quello che riguarda lungomare Canepa (nel tratto compreso fra la rampa discendente dal ponte elicoidale che adduce allo stesso lungomare Canepa e via Guido Rossa) e via Guido Rossa nel tratto compreso fra la rotatoria Fiumara (esclusa) e lungomare Canepa è previsto il divieto di transito dalle ore 7.30 alle 9.30 e dalle ore 17 alle 19 per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose, esclusi gli autoveicoli che trasportano merci deperibili e/o derrate alimentari, carburante destinato agli impianti di distribuzione e alle utenze locali e i veicoli autorizzati per comprovate necessità.

Treni speciali

Nel nodo ferroviario di Genova, per favorire e facilitare la circolazione dopo il crollo del ponte autostradale Morandi, Trenitalia e Regione Liguria hanno programmato corse aggiuntive fra Genova Voltri e Genova Brignole. I servizi aggiuntivi rimarranno operativi fino alla cessata emergenza.

Da giovedì 16 agosto, nei giorni feriali, il servizio è potenziato con 46 treni oltre quelli già in programma.

Informazioni sulla situazione del traffico ferroviario e i dettagli dei treni aggiuntivi possono essere chieste telefonando al numero verde, gratuito anche da cellulare, 800 89 20 21 di Trenitalia.

Trenitalia ha anche rinforzato i propri servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori (oltre 130 persone in più rispetto a quelle già in servizio) nelle stazioni del nodo di Genova e a Milano e Torino.

L'elenco dettagliato dei treni speciali è allegato in fondo all'articolo e si può consultare anche a questo link.

Da Pra' un treno-navetta ogni 15 minuti

In accordo con la Regione Liguria, per disincentivare l’uso dell’auto, si consiglia di utilizzare l’uscita autostradale di Genova Pra’, dove nelle vicinanze della stazione è disponibile gratuitamente un ampio parcheggio di interscambio da 300 posti auto. Dalla stazione è attivo il servizio ferroviario per raggiungere le stazioni genovesi di Piazza Principe e Brignole con un treno ogni 15 minuti.

Servizi speciali Amt

Amt, d’intesa con il Comune di Genova, per agevolare la mobilità dei cittadini, effettua da giovedì 16 agosto, due servizi bus speciali come servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari:

- un servizio speciale da Principe Piazza Acquaverde a Sestri Ponente, Via Hermada, con transito, in entrambe le direzioni, all’Aeroporto Cristoforo Colombo (area Arrivi);

- un servizio speciale da Bolzaneto Lungo torrente Secca a Brin .

Questi servizi verranno effettuati dalle ore 6.00 alle ore 20.00. Entrambe le navette sopra indicate sono gratuite.

Il servizio della Metropolitana è esteso anche alle ore notturne.

Restano in vigore le limitazioni già attive per le linee bus 7, 8, 9, 63 e 663 che sono attestate a Brin.

Maggiori dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni.

Le corsie gialle

A seguito dello stato emergenziale causato dal crollo del ponte Morandi il Comando di Polizia Locale del Comune di Genova comunica che, sino alle ore 24,00 di domenica 19 agosto, è possibile transitare sulle corsie gialle, riservate al trasporto pubblico locale, in tutto il territorio cittadino.

Entro domenica, l’eventuale passaggio sulle corsie gialle verrà regolamentato, zona per zona, con una apposita ordinanza. Si cercherà di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per evitare disagi.

Coma cambia la viabilità autostradale

Chi da Savona o Ventimiglia è diretto a Genova o Livorno può utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, successivamente la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Milano-Genova in direzione Genova.



Chi da Livorno o Genova è diretto a Savona/Ventimiglia, può percorrere la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova e proseguire per Savona.



Coloro che sono diretti al porto di Genova e provengono da Milano o Livorno, possono percorrere la A7 Milano-Genova ed uscire a Genova ovest, percorso inverso per chi dal porto è diretto verso Milano o Livorno.



L'aeroporto di Genova è raggiungibile dalla A10 utilizzando l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Ventimiglia; invece chi proviene da Milano o Livorno deve uscire a Genova ovest sulla A7.



Chi da Torino e Frejus è diretto a Livorno si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia, successivamente la A7 verso Genova per poi proseguire in A12 Genova-Livorno.



Per le lunghe percorrenze, dal Frejus e Traforo del Monte Bianco verso il corridoio tirrenico si consiglia la A21 Torino-Piacenza-Brescia proseguire in A1 Milano-Napoli verso sud per poi percorrere la A15 Parma-La Spezia.

Percorso inverso in direzione Frejus e Traforo del Monte Bianco.



Chi da Ventimiglia è diretto verso il corridoio Adriatico può percorrere la A10 fino a Savona, proseguire sulla A6 Torino-Savona e successivamente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia e quindi a seconda della destinazione percorrere la A4 Torino-Trieste, o la A1 Milano-Napoli e quindi la A14 Bologna-Taranto.