Ponte Morandi: nessuna manomissione al video di Autostrade. E spunta un nuovo filmato

C'è la giornata di pioggia con il maltempo che rende tutto meno nitido, le auto che scorrono, e che poi a un certo punto iniziano a frenare in entrambi i sensi di marcia. Poi un black out. E le immagini successive, tratte dalle telecamere di Autostrade, mostrano quello che ormai è già successo: il ponte Morandi non c'è più, tra l'incredulità e il terrore degli automobilisti rimasti a un passo dal baratro.

Naturalmente su quel black out - che pareva sospetto - si sono concentrate le indagini della squadra mobile di Genova: alla fine, comunque, è stato accertato che il video non è stato manomesso.

Un nuovo video che mostra il momento del crollo

In ogni caso, adesso la Procura ha in mano un nuovo video, registrato dalla telecamera di un'azienda di corso Perrone, che riprenderebbe interamente e integralmente il crollo del ponte. Le immagini al momento non sono state divulgate per motivi investigativi.

Polemiche tra Autostrade e Toninelli

Non si smorzano, intanto, i toni dell'aspra polemica tra Autostrade e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: Autostrade per l'Italia ha risposto alla richiesta del Ministero di avere una dettagliata relazione di quanto fatto per prevenire i pericoli e assicurare la funzionalità del ponte. Toninelli ha replicato su Twitter: «È incredibile sentir parlare Autostrade di "puntuale adempimento agli obblighi" dopo una tragedia con 43 morti, 9 feriti, centinaia di sfollati e imprese in ginocchio. Siamo all'indecenza. Rimetteremo le cose a posto e ridaremo sicurezza e servizi ai cittadini che viaggiano».