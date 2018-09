Genova si ferma per ricordare le vittime a un mese dal crollo del ponte Morandi

Genova si ferma, oggi, venerdì 14 settembre, un mese dopo il crollo del ponte Morandi, per ricordare le vittime della tragedia. Ma anche per riflettere su quanto c'è ancora da fare per far ripartire la città, insieme alle istituzioni che si recheranno sul posto, trenta giorni dopo quei drammatici momenti di dolore e incredulità.

Sono previsti una serie di momenti legati alla commemorazione, sia al mattino sia al pomeriggio, mentre le indagini proseguono con gli interrogatori dei primi indagati.

Il minuto di silenzio alle 11,36

Alle 11.36, ora esatta del crollo, la città si ferma per un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Previsti annunci sonori e visivi nelle stazioni; tutti i treni fermi fischieranno, le campane delle chiese e le sirene del porto suoneranno in questo momento di raccoglimento. Le bandiere del Palazzo della Regione e di Tursi saranno ammainate in segno di lutto.

E a Certosa, fin dalla prima mattina, il quartiere si prepara: quasi tutti i negozi abbasseranno le saracinesche e usciranno in strada per osservare il minuto di silenzio.

Durante il minuto di silenzio:

- il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il Prefetto Fiamma Spena e monsignor Nicolò Anselmi, vicario del Cardinale Angelo Bagnasco saranno a Ponte Morandi (via 30 giugno)

- gli assessori Ilaria Cavo e Stefano Mai saranno in piazza De Ferrari

- L’assessore Giacomo Giampedrone sarà nella Sala operativa della Protezione Civile (viale Brigate Partigiane 2)

- La vicepresidente Sonia Viale sarà all’Ospedale San Martino (Palazzina 112)

- L’assessore Andrea Benveduti sarà al mercato di Certosa con i commercianti della zona

- L’assessore Marco Scajola sarà al ponte di Ferro di via Fillak, insieme agli sfollati

Anche altri comuni hanno aderito all'appello di fermarsi alle 11,36, come anche Cogoleto e Rapallo

Pomeriggio di commemorazioni in piazza De Ferrari

Alle 17.30 appuntamento in piazza De Ferrari per un ulteriore momento di ricordo e celebrazione, in nome dello spirito di Genova, città che si è unita nella tragedia e che riparte con slancio ancora maggiore.

Il programma dell’evento prevede:

- Lettura dei 43 nomi delle vittime da parte dell’attore genovese Tullio Solenghi, accompagnato dagli archi dell’orchestra del teatro Carlo Felice, con monsignor Anselmi che porterà il saluto del Cardinale di Genova Angelo Bagnasco.

- Le storie del Ponte: dal palco testimonianze di vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari, pubbliche assistenze e sfollati che hanno vissuto in prima linea la terribile giornata del 14 agosto. Un momento dedicato alla città che ha trovato, come nella sua secolare tradizione, unità e forza nel momento di difficoltà e che, grazie ad esse, riparte. Dopo le testimonianze, l’attore genovese Luca Bizzarri leggerà una delle storie legate al ponte da lui raccolte, con la presenza di Dori Ghezzi e dei testi delle canzoni di Fabrizio De André.

- Interventi istituzionali da parte del presidente Toti e del sindaco Bucci.

La manifestazione si chiuderà sulle note di Ma se ghe penso, uno degli inni della Superba.

A seguire, alle 19, si terrà una messa in suffragio delle vittime nella Cattedrale di San Lorenzo.

Traffico e viabilità: modifiche e divieti

Per la commemorazione delle vittime del crollo di ponte Morandi che in piazza De Ferrari alle 17,30 è stato istituito divieto di sosta e fermata in via Petrarca, con rimozione per i trasgressori, dalle ore 07 alle 20.

Dalle ore 16 alle 20 e sino a cessate esigenze è vietato il transito in piazza De Ferrari, via Petrarca, e nelle vie XXV Aprile, Dante ed Ettore Vernazza nel tratto che adduce a piazza De Ferrari

Interrogatori per i primi indagati

Per quanto riguarda l'inchiesta aperta per il crollo del ponte, la settimana di interrogatori entra nel vivo proprio oggi, venerdì 14 settembre, quando il procuratore capo Francesco Cozzi, affiancato dal procuratore aggiunto Paolo D'Ovidio e dai sostituti procuratore Walter Cotugno e Massimo Terrile, inizieranno ad ascoltare gli indagati per il crollo: tra i primi ad arrivare a Palazzo di Giustizia dovrebbero esserci Antonio Brenchic, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell'Università di Genova, e Roberto Ferrazza, provveditore alle opere pubbliche di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Entrambi facevano parte della prima commissione d'inchiesta voluta dal ministero (Brenchic si era dimesso volontariamente, Ferrazza invece era stato allontanato per conflitto d'interesse) e del comitato tecnico che, a febbraio, analizzò il progetto di retrofitting del ponte Morandi dando parere positivo, pur esprimendo comunque alcune osservazioni.