In un libro le storie delle vittime del Morandi raccontate dalla famiglia. Il Comune paga le spese

Si intitola "Vite Spezzate - Genova, 14 agosto 2018" il libro che racconta le vittime del crollo del ponte Morandi attraverso i ricordi e i racconti dei loro familiari: a metterli insieme è stata Benedetta Alciato, 34 anni, cognata di Roberto Robbiano, 44 anni, e di Ersilia Piccinino, 41. Insieme con il figlio Samuele, 8 anni, la mattina del 14 agosto 2018 sono precipitati con l’auto nella voragine che si è venuta a creare in A10, morendo tra le macerie.

Oggi la storia di Roberto, Ersilia e Samuele è raccontata in un libro che arriverà in libreria a ottobre edito da Il Canneto, e le cui spese di di stampa sono state sostenute dal Comune di Genova. Il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha contribuito con un messaggio in apertura del volume. Il ricavato delle vendite sarà devoluto all'associazione Angsa Liguria, che si occupa di ragazzi con autismo.

«Sono i ricordi chi di vi ha amati, sempre e per sempre impressi qui. Vite spezzate racconta anche il modo in cui ognuno di noi ha affrontato il lutto - ha spiegato Benedetta - la cosa inspiegabile è che molte delle persone delle quali parliamo avevano un filo sottile che le collegava, chi aveva un parente comune, chi era cliente di qualcun altro, chi era un vecchio amico: storie nelle storie».

I parenti delle vittime: «No a passerelle politiche»

Mercoledì 14 agosto, intanto, molti parenti delle vittime della tragedia si preparano a prendere parte alla cerimonia di commemorazione organizzata nella zona di cantiere per ricordare le 43 vittime. Un triste anniversario cui prenderanno parte, oltre al sindaco Marco Bucci e al governatore Toti, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e altre alte cariche istituzionali che devono però ancora confermare la presenza: il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, diversi ministri. Non tutti, però, sono soddisfatti del modo in cui la giornata è stata gestita.

«Non andremo a Genova per assistere a passerelle»: è stato Roberto Battiloro, papà di Giovanni Battiloro, a dare voce al pensiero che parte dei parenti delle vittime si stanno rigirando tra testa e cuore in queste ore. Perché in un momento in cui è deflagrata la crisi di governo, sono in tanti a temere che un momento di commozione, ricordo e cordoglio possa tramutarsi in un momento anche politico.

Battiloro, padre di uno dei 4 ragazzi di Torre del Greco morti sulla strada verso le vacanze, ha sottolineato in un’intervista al Mattino che «mi figli nn è morto, lo ha ucciso lo Stato, e chi ha sbagliato deve pagare. Non vogliamo risarcimenti, ma rispetto». ll Comune di Torre del Greco, così come molti altri Comuni liguri e di provenienza delle vittime, ha annunciato che il 14 sarà una giornata di lutto, e che nei luoghi di lavoro verrà osservato un minuto di raccoglimento, mentre gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz'asta.

Anche Paola Vicini, la mamma di Mirko, il 30enne dipendente Amiu travolto dai detriti nell’isola ecologica, aveva chiesto di evitare le passerelle politiche per rendere omaggio alle vittime del Morandi in silenzio e raccoglimento.