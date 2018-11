Dl Genova, la timeline di Bucci: demolizione a dicembre, nuovo ponte entro Natale 2019

Il decreto c'è, la linea da seguire pure. Il Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera nonché sindaco di Genova Marco Bucci, detta la timeline: «Già questa sera farò partire circa una decina di lettere, indirizzate alle imprese che hanno le qualifiche e potrebbero essere interessate a partecipare ai lavori. Le risposte arriveranno entro il 26 novembre, dopodiché contiamo di iniziare con la demolizione intorno al 15 dicembre. Per la ricostruzione, puntiamo su aprile, e il processo dovrà finire per Natale dell'anno prossimo, se non sorgeranno impedimenti. Dunque, entro la fine del 2019, Genova avrà un nuovo ponte». E se il ponte sarà nuovo al 100% o costruito su quel che rimane dell'esistente, Bucci non si sbilancia: «Le aziende faranno diverse proposte, una volta che arriveranno le risposte valuteremo».

Nella finanziaria, inoltre, a Genova è stata destinata una cifra di circa un miliardo di euro: «Con questi numeri si potrà lavorare bene, gli strumenti ci sono».

Queste le parole del sindaco durante la conferenza stampa organizzata giovedì 15 novembre per commentare il decreto legge su Genova, approvato in mattinata dal Senato.

Tra le altre novità annunciate dal primo cittadino, l'attivazione di un sito web dedicato al Commissario straordinario con tutti i decreti e le informazioni per il bando.

Per quanto riguarda le case degli sfollati, il Comune ha manifestato l'intenzione di comprarle. Nel caso in cui i proprietari non volessero venderle, si procederà all'esproprio con il 10% in meno del valore. È dunque praticamente certo che il destino di quegli stabili sarà la demolizione.