«Scusi, è genovese?» al sindaco Bucci, la gaffe della giornalista fa il giro del web

Una giornalista in diretta su Sky Tg24, domenica 19 agosto 2018, stava girando un servizio in piazza De Ferrari chiedendo pareri ai passanti sulla tragedia di Ponte Morandi quando si è imbattuta nel sindaco di Genova Marco Bucci. Non avendolo riconosciuto gli ha chiesto «Lei è genovese?». Il primo cittadino, con aria sorniona e un pizzico di imbarazzo ha risposto: «Sono il sindaco, veda un po' lei». Il video è diventato immediatamente virale e ha fatto il giro dei social con migliaia di condivisioni.