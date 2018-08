Crollo Ponte Morandi, tutti i treni straordinari e i servizi speciali Amt

Nel nodo ferroviario di Genova, per favorire e facilitare la circolazione dopo il crollo del ponte autostradale Morandi, Trenitalia e Regione Liguria hanno programmato corse aggiuntive fra Genova Voltri e Genova Brignole.

I servizi aggiuntivi rimarranno operativi fino alla cessata emergenza.

I treni speciali

Oggi, mercoledì 15 agosto, e nelle giornate di sabato e festivi, sono previsti 24 treni in più fra Genova Voltri e Genova Brignole.

Da domani, giovedì 16 agosto, nei giorni feriali, il servizio sarà potenziato con 46 treni oltre quelli già in programma.

Informazioni sulla situazione del traffico ferroviario e i dettagli dei treni aggiuntivi possono essere chieste telefonando al numero verde, gratuito anche da cellulare, 800 89 20 21 di Trenitalia.

Trenitalia ha anche rinforzato i propri servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori (oltre 130 persone in più rispetto a quelle già in servizio) nelle stazioni del nodo di Genova e a Milano e Torino.

L'elenco dettagliato dei treni speciali è allegato in fondo all'articolo e si può consultare anche a questo link.

Da Pra' un treno-navetta ogni 15 minuti

In accordo con la Regione Liguria, per disincentivare l’uso dell’auto, si consiglia di utilizzare l’uscita autostradale di Genova Pra’, dove nelle vicinanze della stazione è disponibile un ampio parcheggio di interscambio da 300 posti auto. Dalla stazione è attivo il servizio ferroviario per raggiungere le stazioni genovesi di Piazza Principe e Brignole con un treno ogni 15 minuti.

Servizi speciali Amt

Amt, d’intesa con il Comune di Genova, per agevolare la mobilità dei cittadini, effettuerà da domani, giovedì 16 agosto, due servizi bus speciali come servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari:

- un servizio speciale da Principe Piazza Acquaverde a Sestri Ponente, Via Hermada, con transito, in entrambe le direzioni, all’Aeroporto Cristoforo Colombo (area Arrivi);

- un servizio speciale da Bolzaneto Lungo torrente Secca a Brin .

Questi servizi verranno effettuati dalle ore 6.00 alle ore 20.00. Entrambe le navette sopra indicate sono gratuite.

Il servizio della Metropolitana è esteso anche alle ore notturne.

Restano in vigore le limitazioni già attive per le linee bus 7, 8, 9, 63 e 663 che sono attestate a Brin.

Maggiori dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni.

