Demolizione Ponte Morandi, Bucci: «Il mio piano è partire a dicembre»

Demolizione Ponte Morandi. C'è una data. Il sindaco di Genova Marco Bucci, in un'intervista a Sky, ha parlato di sabato 15 dicembre 2018 come giorno possibile per l'inizio dei lavori di demolizione. Una scelta che, comunque, dovrà essere effettuata di concerto con la procura, come confermato dal procuratore di Genova Francesco Cozzi nei giorni scorsi e ribadito anche dal primo cittadino di Genova davanti alle telecamere.

Demolizione Ponte Morandi, le parole di Bucci

«La scelta del progetto - ha dichiarato Bucci - dovrebbe essere fatta entro fine novmbre e i lavori partiranno quando il ponte sarà dissequestrato. Una volta che avremo scelto il progetto lo manderemo al procuratore e al Gip per includere le loro osservazioni e iniziare i lavori».

«Il mio piano - ha aggiunto Bucci è di partire il 15 dicembre, dalla parte ovest del ponte, quella che sta sopra alle aziende. Siamo d'accordo su questo con il procuratore, questo è il modo corretto di lavorare assieme, anticipando i tempi».