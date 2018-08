Bomba d'acqua sulla città, crolla ponte Morandi: "Più di 10 morti"

La vigilia di Ferragosto di questo 2018 sarà una data che resterà ben impressa nella memoria, dei genovesi ma non solo. In mattinata, per cause ancora da accertare, a Genova è crollata una parte di ponte Morandi, il viadotto dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Genova Ovest (le impressionanti immagini aeree del collasso). Il ponte è collassato sulla strada sottostante. Secondo un primo conteggio, sono oltre 10 le vittime accertate, fanno sapere dalle forze dell'ordine.

La Protezione civile ha attivato il numero verde 800 640 771.

Ancora non è chiaro se e quanti feriti ci siano, sul posto tutti i soccorsi. Ma le premesse sono drammatiche, ovviamente. «La dimensione è epocale, decine di morti tra chi è precipitato dal viadotto chi è rimasto incastrato sotto le macerie. I vigili del fuoco insieme ai sanitari stanno tirando fuori i pazienti, qualcuno è già arrivato negli ospedali di Genova. Abbiamo l'appoggio pieno di Lombardia e Piemonte, tutti gli ospedali sono a disposizione. Siamo lavorando ma in questo momento non abbiamo ancora la dimensione piena del problema». Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Bermano, direttore del 118 di Genova.

Pilone collassato, poi il crollo

Secondo le prime informazioni, a collassare per primo è stato un pilone di sostegno che ha conseguentemente fatto crollare anche il ponte. Un troncone della struttura è finito nel letto del Polcevera, uno sulla linea ferroviaria che da Sampierdarena porta verso Rivarolo. Al momento risulta che le vittime siano solo tra gli automobilisti che erano sul ponte. Impossibile però avere una stima precisa dei feriti.

Autostrade: «Erano in corso lavori di consolidamento»

«In relazione al crollo di parte del viadotto Polcevera sull’A10 - si legge in una nota di Autostrade - Autostrade per l’Italia comunica che sulla struttura, risalente agli anni ‘60, erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione. I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova. Le cause del crollo saranno oggetto di approfondita analisi non appena sarà possibile accedere in sicurezza ai luoghi»

Il traffico in zona è completamente bloccato e si sentono sirene ovunque. Sul posto almeno 50 mezzi di soccorso, tra vigili, carabinieri, polizia, protezione civile e vigili del fuoco, ma ne stanno arrivando ancora in rinforzo. L'elicottero dei Vigili del Fuoco sta compiendo un sopralluogo sopra il ponte: il rischio infatti è che possano crollare anche le parti rimanenti della struttura.

Case evacuate

Tutte le case sotto il ponte sono state fatte evacuare per paura che quel che resta del ponte possa crollare sulle palazzine. I soccorritori si sono recati personalmente porta a porta per avvertire i residenti e aiutarli nelle operazioni di sgombero. Lo scenario ricorda quasi una guerra, con decine di cittadini in lacrime, scesi in strada con borse e valigie piene delle poche cose riuscite ad accumulare in poco tempo. Anche le linee telefoniche risultano spesso intasate.

Autostrade chiuse e viabilità

Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull' A10 Genova-Savona tra il Bivio per l' A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All' interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull' a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l' A7 verso Genova e sull' A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l' A10 Genova-Savona. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, parte di via Fillak è stata chiusa insieme con via Porro. Chiuse gran parte delle traverse di via Fillak. A ponente, auto dei soccorsi con l'altoparlante stanno girando per avvertire la popolazione dell'accaduto, pregando i cittadini di non muoversi in direzione levante per agevolare i soccorsi.