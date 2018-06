Minaccia di gettarsi dal Ponte Monumentale, 27enne salvata in extremis

Attimi di paura giovedì mattina in via XX Settembre: una giovane donna ha scavalcato la prima recinzione del ponte Monumentale minacciando di gettarsi nel vuoto sotto gli sguardi atterriti dei passanti.

L'allarme è scattato poco dopo le 13: provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, con un militare in particoalre che ha scavalcato a sua volta la recinzione per raggiungere la donna, afferrarla e riportarla al sicuro sulla strada prima che potesse finire in tragedia.

La donna, una 27enne residente a Recco, è stata affidata alle cure del 118 e accompagnata in ospedale. Sospiro di sollievo da parte di chi ha assistito al salvataggio: soltanto lo scorso aprile un uomo di 34 anni era morto lanciandosi nel vuoto dallo stesso punto, e sono in molti a chiedere che venga installata una rete di protezione per impedire che episodi di questo genere possano ripetersi.