Choc in via XX, sale sul Ponte Monumentale e si getta nel vuoto

Tragedia lunedì mattina in centro: un uomo è salito sul Ponte Monumentale gettandosi nel vuoto, un volo di diverse decine di metri che l'ha ucciso praticamente sul colpo.

La segnalazione è arrivata poco prima delle 10.30, quando alcuni passanti hanno notato una persona al di là della ringhiera protettiva del ponte, pericolosamente sporta verso la sottostante via XX Settembre.

Sul posto sono dunque intervenute due squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno iniziato con l’uomo una delicata trattativa senza purtroppo riuscire a convincerlo a tornare al sicuro oltre il parapetto: pochi istanti, e l'uomo si è lasciato cadere precipitando sull'asfalto sottostante sotto gli sguardi atterriti dei passanti. Immediato il soccorso, ma le condizioni del ferito erano troppo gravi.

Stando a quanto ricostruito, la vittima (di cui ancora non sono note le generalità) sarebbe un uomo di origini tunisine che non parlava italiano: carabinieri, vigili del fuoco e uomini del 118 hanno provato a stabilire un contatto con lui e a prendere tempo in attesa dell'arrivo dei teli di sicurezza da posizionare sotto il ponte, ma tutti i tentativi di dialogo sono stati vani. L'uomo ha ignorato i soccorritori, si è acceso una sigaretta e poi si è lanciato. Da chiarire adesso le motivazioni alla base del tragico gesto.