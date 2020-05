Ponte Don Acciai, il punto sui lavori fra maltempo e Coronavirus

A che punto sono i lavori di rifacimento del ponte Don Acciai al Lagaccio e quali sono i tempi previsti per la conclusione degli stessi? La richiesta è stata rivolta dal gruppo consiliare Pd alla giunta, che ha risposto per iscritto.

«I lavori - ha ricordato l'assessore Pietro Piciocchi - sono stati consegnati il 7 ottobre 2019 e la durata prevista era di 240 giorni, con scadenza contrattuale prevista dunque per il 3 giugno 2020. I lavori, rallentati dalle avverse condizioni meteo del periodo invernale e, a seguito dell'emergenza Covid, sono stati sospesi dal 13 marzo 2020».

«Tuttavia - prosegue l'assessore Pietro Piciocchi -, pur con tutte le difficoltà del caso, sono state portate a termine le lavorazioni inerenti lo spostamento delle utenze legate al ponte, svolte in parte dall'impresa prima della sospensione, ed in parte preponderante dai grandi utenti coinvolti. Infine, la pausa è stata sfruttata dall'impresa per proporre e mettere a punto, a seguito di vari accordi con la Direzione Lavori, una variante in aumento di spesa con la quale si procederà alla sostituzione della struttura con una più leggera e più facilmente manutenibile, la cui spesa non eccede le somme già disponibili nel quadro economico dell'appalto».

«A seguito infine - ha concluso Piciocchi - delle progressive disposizioni del governo e della regione, la ripresa dei lavori dovrebbe essere disposta in questa settimana con la traslazione della fine di circa 2 mesi, per quanto riguarda il contratto iniziale, oltre ad ulteriori 90 giorni per l'esecuzione dei lavori di variante. Pertanto la nuova data di fine lavori dovrebbe essere novembre 2020».