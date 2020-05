Nuovo ponte, Amadeus condurrà la cerimonia d'inaugurazione

Sarà Amadeus a condurre la cerimonia d'inaugurazione del nuovo ponte sul torrente Polcevera, completato in questi giorni dopo il tragico crollo del Morandi avvenuto il 14 agosto 2018 con 43 vittime. A rivelarlo è stato il presentatore ravennate, già animatore dell'evento Una ballata per Genova, durante una diretta Instagram con Fiorello martedì 5 maggio.

«Ieri sono uscito per una riunione sull'inaugurazione del Ponte di Genova che ci sarà a luglio. Il Ponte di Renzo Piano», ha raccontato Amadeus spiegando di essere uscito per la prima volta in questo periodo di quarantena proprio in vista dell’impegno che, a questo punto, si immagina verrà trasmesso in tv. All'inaugurazione sarà presente anche Renzo Piano, autore del progetto. «È bellissimo, io ho visto solo delle foto. È stato fatto in meno di 1 anno. Un ponte che è un simbolo per la rinascita di Genova, dell'Italia, dei lavoratori che non si sono mai fermati neanche in questo periodo», il commento del conduttore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della diretta Instagram Amadeus e Fiorello hanno sostanzialmente confermato il loro ritorno sul palco dell'Ariston anche nell'edizione 2021 del Festival di Sanremo. «In questa situazione drammatica per tutti è come se tutto fosse stato azzerato e il prossimo Sanremo non fosse il secondo, ma il primo Sanremo dopo il coronavirus», ha affermato Amadeus, intenzionato ad avere di nuovo al suo fianco l'amico Fiorello che, dal canto suo, non ha escluso - anzi! - la possibilità di tornare all'Ariston e avanzato l'ipotesi che possa trattarsi dell'ultimo evento della sua carriera.