Nuovo ponte, slitta lo stop ai treni per il varo della maxi campata

Pare slittare di qualche giorno la chiusura delle linee ferroviarie coinvolte dalle operazioni di costruzione del nuovo ponte di Genova: sulla base dell’ultimo cronoprogramma condiviso da Rfi, i 10 giorni di chiusura potrebbero essere collocati tra il 25 e il 25 marzo, finestra temporale in cui, dunque, dovrebbe venire sollevata in quota la maxi trave da 100 metri che sorgerà tra le pile 10 e 11, quelle sulla sponda di levante del Polcevera.

La notizia è stata precauzionalmente comunicata all’unione dei Comuni delle valli Stura, Orba e Leira, che anche a causa delle limitazioni al traffico sulla A26 legati alla chiusura della galleria Berté stanno soffrendo particolarmente in tema di viabilità e avranno prevedibilmente pesanti ripercussioni a causa della stop della linea Bastioni, utilizzata per il transito di passeggeri e merci fra Genova Sampierdarena e Ovada, Milano e Torino (via succursale e/o via Busalla).

Anche la linea Sommergibile, riservata al traffico merci fra Genova Marittima e Genova Sampierdarena, resterà chiusa per gli stessi 10 giorni: entrambi i tracciati scorrono infatti lungo la sponda destra del Polcevera, dove verrà issata la maxi campata.

L’annuncio della chiusura della linea per una decina di giorni era già arrivato qualche settimana fa, ma le tempistiche sono strettamente legate a quelle delle operazioni in cantiere. Si attende dunque la conferma definitiva da parte della struttura commissariale, che dovrà comunicare quando inizieranno le operazioni di varo, particolarmente complesso sia a causa della dimensione della trave sia a causa della posizione.