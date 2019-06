Nuovo ponte, in Fincantieri i primi pezzi. Bucci: «Per ora sarà il 'ponte per Genova'»

«Sino a quando non avrà un nome, lo chiameremo 'ponte per Genova'». Così il sindaco Marco Bucci si è espresso venerdì mattina dopo l'implosione delle pile 10 e 11 del ponte Morandi, operazione che in meno di 6 secondi ha cancellato per sempre lo skyline del viadotto sul Polcevera che il 14 agosto 2018 è crollato portando con sé la vita di 43 persone.

Poco dopo l'esplosione - le sirene hanno suonato alle 9.37, il crollo è iniziato alle 9.38 e le polveri sembrano essersi disperse rapidamente, dopo un boato chiaramente percepile in tutta la città che ha colto di sorpresa le tantissime persone che dalle alture hanno assistito - il sindaco si è infatti spostato nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, dove in mattinata sono arrivati i primi pezzi di impalcato di quello che sarà il nuovo ponte, progettato su input di Renzo Piano e realizzato dalla cordata Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Con lui il ministro degli Interni, Matteo Salvini, e il governatore ligure Giovanni Toti.

«Demolizione e ricostruzione di ponte Morandi convivono», ha sottolineato Bucci, mentre il governatore Toti ha ricordato che «il ponte Morandi oggi è un ricordo. Con l'implosione il cantiere entra nel vivo, da domani si vedrà la trave sul primo pilastro del nuovo ponte di cui stiamo gettando le fondamenta».

«Oggi è la giornata della ricostruzione ed è una bellissima lezione da parte di Genova che ha dato un segno di concretezza a tutta Italia - ha aggiunto il ministro Salvini - Ricordando le vittime di quel tragico momento, rendo omaggio a una Città che non si è mai fermata, con un impegno: restituire il prossimo anno il Ponte ai Genovesi e agli Italiani».