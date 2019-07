Nuovo ponte, in cantiere si lavora alla prima pila

Settimana importante nel cantiere per la demolizione e la ricostruzione del ponte Morandi, quella iniziata lunedì. Proprio in questi giorni, infatti, sono partiti i lavori per l'installazione della prima pila del nuovo viadotto, la numero 9, cui seguirà poi la numero 5.

A coordinare i lavori è PerGenova, la joint venture di cui fanno parte Fincantieri, Salini Impregilo e Italferr. E così, dopo avere gettato le fondamenta, lo scorso 25 giugno, adesso si passa a dare forma al nuovo skyline della Valpolcevera e dell’intera città.

Contemporaneamente, sempre nel cantiere lato ovest, iniziano le operazioni di assemblaggio del primo impalcato in acciaio (i pezzi sono già stati consegnati) e i tecnici procedono con la realizzazione dei plinti della pila 4 e della pila 6. Procedono anche le attività propedeutiche all'agibilità delle aree per la costruzione delle pile 8, a ponente, e 10, a levante e, sempre a levante, i lavori per il plinto della pila 11.