Morandi, il giorno dell’esplosione: tutto quello che c’è da sapere, il racconto della giornata

Il giorno tanto atteso, e per molti versi temuto, è arrivato: oggi alle 9 le pile 10 e 11 del ponte Morandi verranno fatte esplodere e crolleranno l’una verso l’altra decretando, di fatto, la fine del viadotto crollato il 14 agosto 2018 portando con sé la vita di 43 persone.

L’esplosione durerà circa 6 secondi: questo il tempo necessario per minare gli stralli che uniscono il ponte all’autostrada e far crollare una verso l’altra le pile . Una volta esplose le cariche e crollate le pile, in cantiere accederanno i demolitori coordinati da Danilo Coppe, uno dei maggiori esperti di esplosivi a livello mondiale, che controlleranno che non vi siano rimase cariche inesplose e bonificheranno l’area. Poi sarà il turno di Arpal e Asl, che preleveranno i campioni dai macchinari posizionati nei giorni scorsi per analizzarli e stabilire il livello di amianto e polveri nell’aria. Un primo controllo verrà effettuato a mezzogiorno, un secondo a metà pomeriggio, e così via sino a quando le analisi non confermeranno che la qualità dell’aria è tornata entro i limiti di legge. Un centro di coordinamento sarà allestito all’altezza del Rina, in zona Campi, mentre Coppe e la sua squadra sovrintenderanno l’esplosione dalla galleria autostradale di Genova Ovest, dove avranno chiara visuale dei due piloni.

Presenti, per l’occasione, anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro del Lavoto Luigi Di Maio e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che osserveranno la procedura dal ponte dell’Ikea insieme con il resto delle autorità cittadine. Da mesi ormai la città si prepara a questo momento, e la struttura commissariale coordinata dal sindaco Marco Bucci, insieme con l’ati dei demolitori capitanata da Ipe Progetti, Prefettura, Asl e Arpal, ha predisposto un piano complesso e delicato che ha comportato l’evacuazione di circa 3.400 persone in un raggio di 300 metri dalle pile, operazione iniziata alle 6 di venerdì mattina attraverso bus navette che hanno accompagnato chi lo desiderava ai centri di accoglienza allestiti sul territorio.

Meno del previsto (circa il 50 %) le persone che hanno deciso di approfittare del piano del Comune: la maggior parte, come confermato dal consigliere delegato alla Protezione Civile, Sergio Gambino, ha preferito organizzarsi in modo indipendente e lasciare gli appartamenti da evacuare il giorno prima, con previsione di non rientrare prima di sabato.

Evacuazione iniziata alle 6

Il via libera per il ritorno nelle case è previsto infatti per le 22 di venerdì, previo via libera dopo i monitoraggi dell’aria: soltanto quando la nube di polveri si sarà dispersa, e i valori torneranno a quelli precedenti l’esplosione in tutta la zona, i residenti potranno rientrare a casa. Parecchie le modifiche al traffico scattate dalle 7: dalla chiusura di un tratto autostradale dell’A7 allo stop a parte della linea ferroviaria arrivando sino alle strade chiuse e al blocco della circolazione per i mezzi pesanti, la Valpolcevera (ma non solo) si ritrova ad affrontare un’altra giornata campale. E le preoccupazioni per le conseguenze dell’esplosione crescono, sopratutto per quanto riguarda polveri e fibre di amianto disperse in aria.

Come detto, le procedure di evacuazione sono iniziate intorno alle 6: davanti a ogni civico coinvolto era presente un volontario della Protezione Civile che, lista alla mano, ha controllato che il palazzo si stesse svuotando e ha consegnato un cartellino con un numero a chi ha deciso di usufruire dell’offerta di trascorrere la giornata in un centro di accoglienza.

Tutti sono stati informati preventivamente della destinazione finale, ed è stato indicato il luogo in cui la navetta li avrebbe aspettati per il trasporto. I centri sono stati allestiti nella scuola di Borzoli, nel Paladiamante, alla piscina di Lago Figoi, nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, nel Palafiumara, nell’istituto Don Bosco, nel centro civico Buranello e a Music for Peace. Nel corso della giornata saranno forniti i pasti o con pasti veicolati presso i punti di accoglienza dai volontari della Protezione Civile o con ticket da utilizzare presso ristoranti e bar convenzionati.

Le persone over 75, quelle segnalate dall'Asl o dagli assistenti sociali, particolari invalidità temporanee (allettate per malattie o per infortuni) donne incinta dal terzo mese di gravidanza o con gravidanze a rischio sono state sistemate (per chi ha fatto richiesta) in strutture alberghiere già giovedì, e potranno restarci sino a sabato; «Sono tra le 350 e le 400 persone - ha spiegato il consigliere delegato Gambino -, ma non abbiamo comunque diviso i nuclei familiari».

La Protezione Civile Regionale ha inoltre allestito 1200 brandine al Padiglione D della Fiera di Genova. Saranno utilizzate solo nel caso si renda necessario trascorrere la notte lontano dalle proprie abitazioni per residenti della zona interessata dall’evacuazione: «Un'ipotesi molto remota», ha chiarito il consigliere Gambino.