Ruba attrezzi da lavoro, denunciato

Dopo essersi impossessato di attrezzi vari del valore commerciale di 100 euro dal punto vendita Bricoman in via Ponte Carrega, ha provato a oltrepassare le casse, ma è stato fermato dalla pattuglia della stazione carabinieri di Molassana.

Protagonista della vicenda un operaio di 48 anni. L'uomo è trovato in possesso della refurtiva, poi restituita, e per questo denunciato per furto.