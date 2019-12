Molesta i clienti del ristorante e morde i carabinieri, ricoverata in tso

Nel corso della serata di giovedì 12 dicembre 2019 il personale di un ristorante in via Ponte Calvi nel centro storico ha richiesto la presenza di una pattuglia dell'Arma, poiché all'interno vi era una donna, che molestava i clienti. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Radiomobile.

Alla vista dei militari la donna, in evidente stato di ebrezza, oltre a pronunciare insulti, li ha morsicati e colpiti con calci. Bloccata e identificata in una 45enne, originaria della provincia di Cuneo, gravata da pregiudizi di polizia per reati di resistenza a pubblico ufficiale e altro, al termine dei dovuti accertamenti è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella circostanza, la donna ha insultato anche il personale medico intervenuto, che ne ha disposto il successivo ricovero presso un nosocomio cittadino, con trattamento sanitario obbligatorio.