Nuovo ponte, visita pasquale del cardinale Bagnasco in cantiere

In occasione della Pasqua il cardinale di Genova Angelo Bagnasco ha fatto visita al cantiere del nuovo ponte sul Polcevera, per portare il suo augurio e la sua vicinanza ai tecnici e agli operai impegnati anche in questi giorni a portare avanti le lavorazioni per il nuovo viadotto.



Un «grazie a tutti gli operai che non hanno mai smesso di lavorare», è arrivato anche dal presidente della Regione, Giovanni Toti. «Questi operai sono il simbolo della Liguria che non si arrende, ora più che mai», ha concluso il governatore.

Da lunedì 13 aprile a partire dalle ore 9 corso Perrone sarà nuovamente chiusa al traffico fino a cessate esigenze (presumibilmente fino a giovedì 16 aprile) per il varo dei carter della campata P1P2. Sarà presente sul posto una pattuglia della Polizia Locale.

