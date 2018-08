Maltempo: trombe d'aria a ponente. Le previsioni

Uno spettacolo suggestivo, anche un po' pauroso, ma per fortuna nessun danno: dopo il temporale di questa mattina, molti cittadini hanno visto e segnalato trombe marine, soprattutto davanti a Crevari, Voltri e Arenzano.

Alcune si sono formate completamente, altre invece no. In tarda mattinata, a Voltri, una tromba d'aria ha raggiunto la costa, in località Mulino di Crevari. Non risulterebbero comunque danni

Le previsioni

Per quanto riguarda il meteo, oggi, lunedì 13, si alterneranno temporali e schiarite per tutta la giornata, portando anche un gradevole calo delle temperature.

La pioggia dovrebbe protrarsi fino a domani mattina, per poi lasciare uno scenario di nubi sparse fino a sera. Lenta attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata. Per quanto riguarda il sole, con tutta probabilità dovremo aspettare mercoledì per goderci nuovamente una bella giornata da passare magari sotto l'ombrellone.