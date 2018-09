Invasione di "farfalline" a ponente: ecco cosa sono

Cornigliano, Sampierdarena, Campasso, Sestri Ponente: si moltiplicano nel ponente le segnalazioni sulla presenza di quelle che a occhio inesperto sembrano piccole farfalle notturne dalle caratteristiche ali all’apparenza stracciate.

Gli insetti sono comparsi su terrazzi e balconi di diverse abitazioni, suscitando interrogativi (e a tratti preoccupazione) da parte dei residenti. Che, visto il numero di esemplari, hanno pensato a una vera e propria invasione: s tratta, come confermato anche da Arpal, di Ricania speculum, appartenenti dal punto di vista scientifico alla famiglia delle Rhyncota, lo stesso delle cicale e delle cimici delle piante.

Non si tratta dunque di farfalle o falene, nonostante l’aspetto (le ali non sono rotte, ma presentano macchie scure con zone trasparenti), ma di insetti di fatto “nuovi” in Italia, “importati” dal Sud Est Asiatico attraverso il commercio di piante per il florovivaismo provenienti dall’Oriente. La diffusione, come confermato anche da Arpal, è stata rapida: le Ricania Speculum, diffuse principalmente in Cina, Indonesia, Giappone, Corea, Filippine e Vietnam, infestano in particolare meli, palme da olio e piante da agrumi, nutrendosi della linfa che succhiano dalle foglie.

La conseguenza peggiore dell’infestazione è la morte della pianta, ma stando ai rilievi di Arpal a oggi i danni sembrano essere limitati. La presenza massiccia di questi insetti è dovuta al fatto che questo è il periodo in cui si riproducono: le femmine depongono fra le parti ruvide delle cortecce degli alberi le uova, che in primavera si schiuderanno facendo comparire le larve. Finito il ciclo riproduttivo, gli esemplari muoiono: pur ritenuta pericolosa in determinati paesi per le coltivazioni, la Ricania Speculum non è giudicata al momento nociva né aggressiva verso l’uomo.