Cronaca Pegli / Viale Giorgio Modugno

Attenzione alle multe, in alcuni quartieri niente più cartelli mobili per la pulizia delle strade

Amiu non posizionerà più i cartelli mobili per segnalare la pulizia delle strade. Al loro posto segnalazioni fisse. Chi lascerà l'auto in divieto di sosta, verrà multato