Allarme bocconi con chiodi, continuano le segnalazioni

Dopo essere stato operato il 4 marzo sta meglio Leo, il cane che qualche settimana fa aveva rischiato di morire dopo aver ingerito, in via Emilia a San Gottardo, una polpetta che al suo interno aveva pezzi di plastica dura che gli avevano lacerato le pareti di stomaco e intestino. L'animale, ancora debilitato, risulta essere, fortunatamente, fuori pericolo.

Continuano, però, a Genova le segnalazioni di bocconi pericolosi per gli amici a quattro zampe. Dopo spugne fritte e avvelenate nelle ultime settimane sono state segnalate in diverse zone della città bocconi contenenti ami, chiodi o pezzi di ferro e plastica. Gli ultimi avvistamenti, segnalati sui gruppi Facebook “Segnalazioni bocconi avvelenati Genova e provincia” ed Emergenza bocconi Genova" riguardano alcune polpette contenenti ami da pesca in via Antica Romana di Pegli e alcuni bocconi con dei chiodi in via dei Giardini a Marassi.