Centro storico: ubriachi molestano i passanti, scatta l’allontanamento per 4 giovani

Urla, schiamazzi e molestie ai passanti: sabato sera movimentato per quattro giovani della Spezia, per cui i carabinieri hanno fatto scattare il provvedimento di allontanamento dal centro storico.

Il gruppetto ha iniziato a farsi notare intorno alle 22 in salita Pollaiuoli, cuore della movida dei caruggi e zona pattugliata dai carabinieri e dall’esercito nell’ambito dei tradizionali controlli in centro storico.

Visibilmente ubriachi e molesti, sono stati fermati e controllati: tutti sulla ventina, per loro è scattato l’ordine di allontanamento così come previsto dall’articolo 9 del decreto legge del 20 febbraio 2017 in materia di sicurezza delle città. Nel caso in cui dovessero essere nuovamente sorpresi in centro storico, nuovamente ubriachi e intendi a disturbare residenti e passanti, per loro potrebbe scattare il Daspo urbano.