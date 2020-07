Ruba un cellulare nella movida, arrestato dalla Polizia Locale

Gli ha rubato il cellulare nella calca della movida ma dietro l'angolo lo aspetttava una pattuglia della Polizia Locale.

Gli agenti del reparto Sicurezza urbana, in servizio in salita Pollaiuoli, hanno fermato il 25enne algerino e lo hanno arrestato per falsa dichiarazione d'identità, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rapina in concorso.

Il proprietario del telefono, un signore di 68 anni, aveva cercato di acciuffare il ladro che si è dato però alla fuga nel centro storico. Dalle immagini del circuito di sorveglianza "Città sicura" gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti: il malvivente, prima di scappare, ha passato il cellulare a un complice che è attualmente ricercato.

Nel corso dell'arresto un agente è rimasto infortunato, ferito anche il proprietario del telefono che aveva provato a reagire alla rapina.