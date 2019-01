Alimenti non conformi in un bar, sequestrati 70 kg di prodotti

Nel corso della mattinata di giovedì 17 gennaio 2019 la polizia ha svolto un sevizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico cittadino, finalizzato all'identificazione di persone sospette e al contrasto dei reati in genere.

L'attività è stata coordinata dal commissariato di Pré, che si è avvalso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova e delle Forze territoriali, oltre che di militari della Guardia di finanza. Durante il servizio sono stati controllati 6 esercizi commerciali in via di Pré, via Gramsci e via del Campo. In quest'ultimo in particolare, un bar alimentari a gestione senegalese, sono state riscontrate dal personale della Asl3 sopraggiunto gravi inadeguatezze e non conformità nella conservazione ed esposizione degli alimenti.

Nel complesso, sono stati sequestrati circa 70 chilogrammi di prodotti alimentari tra pane, brioches, datteri e olio d'oliva, che sono stati distrutti. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa di duemila euro. Al termine del servizio il bilancio parla di 30 persone identificate e 12 veicoli controllati, mentre altri 131 veicoli sono stati verificati con il sistema Mercurio.